Instagram'da yeni dolandırıcılık yöntemi pes dedirtti!

Günümüzde birçok işlem internet üzerinden gerçekleştiriliyor. İnternet üzerinden gerçekleştirilen işlemler hayatımızda büyük kolaylıklar sağlarken, bir takım tehlikeleri de beraberinde getiriyor. Bu risklerin en başında 'sanal dolandırıcılık' geliyor.







Özellikle son dönemde sosyal medya platformu Instagram'ı aktif kullanan dolandırıcılar, her postun altına yorum yaparak çeşitli vaatlerde bulunup kullanıcıları kandırıyor.







Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta ise telefon dolandırıcıları. "0850" ile başlayan numaralardan arayanlar 'ucuz internet' vaadiyle kişisel bilgilerinizi çalıyor. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, konuyla ilgili sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.







"KULLANICILARA BÜYÜK PARALAR KAZANACAĞINI VAAD EDİYORLAR"



Son zamanlarda trend haline gelen bu durumun, kullanıcılara az parayla çok büyük paralar kazanmayı vaad ederek onları kandırıp paralarını almak üzerine kurulu olduğunu belirten Levent Eraslan, "Instagram sayfalarına da paralı reklam yaptırarak özellikle çok takipçili sayfaların kullanıcılarını hedefleyen bu dolandırıcılık yönteminde, kullanıcıdan az miktarda para istenerek, iddia maçlarını oynayacağını söyleyip daha büyük paralar kazanacağını vaad ederek kullanıcıya gönderdiği paradan daha yüksek miktarları banka hesaplarına yatırarak başlıyorlar.



Daha sonra para kazandığını gören kullanıcı, bu şebekelere inanarak daha büyük paralar göndermeye başlıyor. Tabii ki istenilen miktarı alan dolandırıcılık şebekesi de parayı aldıktan sonra ortadan kayboluyor." dedi.



