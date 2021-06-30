Ege'de korkutan deprem!

Ege Denizi'nde Muğla Datça merkezli, 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Datça olarak açıklandı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre depremin şiddeti 3.9 olarak saptandı. Depremin yerin 7 KM derininde meydana geldiği de bildirildi.
AFAD tarafından paylaşılan bilgiler şöyle:
Büyüklük : 3.9 (ML) Yer : Ege Denizi, 52.03 km. Datça (Mugla) Tarih-Saat : 30.06.2021, 14:41:28 TSİ Enlem : 36.3053 N Boylam : 27.0220 E Derinlik : 7.07 km