Ege'de korkutan deprem!

Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Datça olarak açıklandı.



AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre depremin şiddeti 3.9 olarak saptandı. Depremin yerin 7 KM derininde meydana geldiği de bildirildi.



AFAD tarafından paylaşılan bilgiler şöyle:



Büyüklük : 3.9 (ML) Yer : Ege Denizi, 52.03 km. Datça (Mugla) Tarih-Saat : 30.06.2021, 14:41:28 TSİ Enlem : 36.3053 N Boylam : 27.0220 E Derinlik : 7.07 km