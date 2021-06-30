CHP'li İBB'den ağaç katliamı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeşile karşı olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Belediye tarafından başlatılan M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmaları sırasında istenmeyen görüntüler oluştu. Ekrem İmamoğlu'nun ağaç katliamı yaptığı anlar anbean görüntülendi.



AĞAÇ KIYIMI



CHP'li İBB bölgede bulunan ağaçlar sökülüp taşımak yerine iş makinesi ile adeta katletti.Ağaçların kesilerek kaldırılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



CHP'li İBB'nin ağaç katliamı vatandaşların tepkilerine sebep oldu.









