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CHP'li İBB'den ağaç katliamı!

Göreve geldiği günden beri skandal kararlara imza atan CHP'li Ekrem İmamoğlu, bu sefer de ağaç katliamı yaptı. İmamoğlu, inşaat çalışmaları için Anadolu Yakası'nda onlarca ağacı kestirdi.

Siyaset / 30 Haziran 2021 Çarşamba 09:20
CHP'li İBB'den ağaç katliamı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeşile karşı olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Belediye tarafından başlatılan M5 Üsküdar-Sultanbeyli metro hattının inşa çalışmaları sırasında istenmeyen görüntüler oluştu. Ekrem İmamoğlu'nun ağaç katliamı yaptığı anlar anbean görüntülendi. 

AĞAÇ KIYIMI

CHP'li İBB bölgede bulunan ağaçlar sökülüp taşımak yerine iş makinesi ile adeta katletti.Ağaçların kesilerek kaldırılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

CHP'li İBB'nin ağaç katliamı vatandaşların tepkilerine sebep oldu.




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