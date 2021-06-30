Çavuşoğlu ile Lavron'dan basın toplantısı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Antalya'da görüştü. Görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.



RUSYA'YA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Bakan Çavuşoğlu: 'Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sukunetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz'



Bakan Çavuşoğlu ticaret hacminin artırılması konusunda her iki ülkenin de hemfikir olduğunu belirtti. Çavuşoğlu 'İki ülke arasındaki ilişkilerde bir sorun görmüyoruz' dedi.



MONTRÖ VE KANAL İSTANBUL'UN BİRBİRİNE ETKİSİ YOK



Çavuşoğlu Montrö ve Kanal İstanbul ile ilgili gelen bir soruya 'Şu anda Boğaz'dan geçen trafiğe baktığınız zaman risk oluşturuyor. İlerleyen yıllarda yılda 80 binlik gemi geçişine ulaşacak. Somut adımlar atmaya başladık. Bugün projeyi hayata geçirmek için kurumlarımız çalışıyor. Uluslararası şirketlerden de ilgi var. Yeni açılacak Kanal İstanbul'un Montrö anlaşmasına etkisi ne de Kanal İstanbul'un Montrö'ye etksii yok. Montrö anlaşmasının nasıl revize edileceği de anlaşmanın içinde var. Montrö'de herhangi bir dğeişiklik olmayacak.' diye cevap verdi.



LAVROV'DAN KRİTİK MESAJLAR



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ülkelerin ikili ilişkilerini geliştirmeye niyetli olduğunu belirtti. Lavrov, Türkyie'nin turistler konusunda her türlü tedbirleri alacağın bilgisini verdi. Lavrov, İdlib'de askerden arındırılmış bölge konusunun ele alındığını bildirdi.



'Azerbaycan'da ortak komuta merkezinin faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz'