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Çavuşoğlu ile Lavron'dan basın toplantısı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Çavuşoğlu ticaret hacminin artırılması konusunda her iki ülkenin de hemfikir olduğunu belirtti. Çavuşoğlu "İki ülke arasındaki ilişkilerde bir sorun görmüyoruz" dedi. Bakan Çavuşoğlu Kanal İstanbul'la ilgili soruya "Kanal İstanbul'un Montrö anlaşmasına etkisi ne de Kanal İstanbul'un Montrö'ye etksii yok." cevabını verdi.

Güncel / 30 Haziran 2021 Çarşamba 17:15
Çavuşoğlu ile Lavron'dan basın toplantısı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Antalya'da görüştü. Görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alındı.

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Bakan Çavuşoğlu ticaret hacminin artırılması konusunda her iki ülkenin de hemfikir olduğunu belirtti. Çavuşoğlu 'İki ülke arasındaki ilişkilerde bir sorun görmüyoruz' dedi.

MONTRÖ VE KANAL İSTANBUL'UN BİRBİRİNE ETKİSİ YOK

Çavuşoğlu Montrö ve Kanal İstanbul ile ilgili gelen bir soruya 'Şu anda Boğaz'dan geçen trafiğe baktığınız zaman risk oluşturuyor. İlerleyen yıllarda yılda 80 binlik gemi geçişine ulaşacak. Somut adımlar atmaya başladık. Bugün projeyi hayata geçirmek için kurumlarımız çalışıyor. Uluslararası şirketlerden de ilgi var. Yeni açılacak Kanal İstanbul'un Montrö anlaşmasına etkisi ne de Kanal İstanbul'un Montrö'ye etksii yok. Montrö anlaşmasının nasıl revize edileceği de anlaşmanın içinde var. Montrö'de herhangi bir dğeişiklik olmayacak.' diye cevap verdi.

LAVROV'DAN KRİTİK MESAJLAR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ülkelerin ikili ilişkilerini geliştirmeye niyetli olduğunu belirtti. Lavrov, Türkyie'nin turistler konusunda her türlü tedbirleri alacağın bilgisini verdi. Lavrov, İdlib'de askerden arındırılmış bölge konusunun ele alındığını bildirdi.

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