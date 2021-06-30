Başkan'dan maç teklifine esprili yanıt!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle gençlerle buluşmuştu. Oldukça keyifli geçen anlarda Milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, Başkan Erdoğan'a bilek güreşi teklifinde bulundu.



ERDOĞAN'IN ESPRİSİ KAHKAHAYA BOĞDU



Bilek güreşi branşında Avrupa üçüncüsü olan Abdulsamet Ocakoğlu, Başkan Erdoğan'a 'İnşallah bir gün sizinle de bilek güreşi yapmak isterim.' dedi.







Erdoğan cevap olarak 'Ben öyle kuvvetli değilim, geç o işi.' yanıtını verdi.



Başkan Erdoğan daha sonra, Mustafa Varank'ı önererek 'Varank'ın böyle kabiliyetleri var, Ankara'ya gelince inşallah.' dedi.



Karşılıklı kahkahaların atıldığı bu dakikaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Abdulsamet Ocakoğlu bir araya geldi.







BAKAN VARANK, OCAKOĞLU İLE BİLEK GÜREŞİ İÇİN BULUŞTU



Bakan Varank ile milli sporcu Ocakoğlu, bilek güreşi müsabakası için buluştu.



Ortaya keyifli anların çıktığı müsabaka öncesinde Bakan Varank, 'Heyecanlı mısınız Sayın Bakanım?' sorusuna esprili bir şekilde, 'Acayip korkuyorum ya ne heyecanı.' yanıtını verdi.

