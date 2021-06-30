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Bakan Akar'dan Orta Asya çıkarması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tacikistan ile savunma, güvenlik ile savunma sanayi konularında iş birliğini derinleştirmeye hazır olduklarını söyledi

Güncel / 30 Haziran 2021 Çarşamba 21:07
Bakan Akar'dan Orta Asya çıkarması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan'daki ziyaretinin ardından resmi ziyarette bulunmak üzere Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye geldi.

Ziyaretinin ilk durağı olan Tacikistan Savunma Bakanlığında Bakan Mirzo tarafından karşılanan Akar için askeri tören düzenlendi.

Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasıyla başlayan törende Akar, tören birliğini "Salom Askeran" diyerek selamladı.

Birliğinin resmi geçidiyle sona eren törenin ardından Akar ve Mirzo önce baş başa görüştü, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmelerin başlangıcında konuşan Bakan Akar, "Değerli kardeşim" diyerek hitap ettiği Tacikistan Savunma Bakanı Mirzo ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"KARDEŞ, AKRABA VATAN"

"Kardeş, akraba vatan" olarak nitelendirdiği Tacikistan'ın, Türkiye'nin Orta Asya'daki önemli bir ortağı olduğunu belirten Akar, başta Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri olmak üzere iki ülke arasında önemli tarihi, kültürel ve dini bağların bulunduğunu dile getirdi.

Tacikistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümünü kutlayan Akar, Tacikistan'ın dünyaya açılma ve küresel ekonomiye bağlanma yönündeki başarılı adımlarının herkes tarafından takip edildiğini söyledi.

"Savunma, güvenlik ile savunma sanayi konularında iş birliğimizi derinleştirmeye hazırız" diyen Akar, sınır güvenliği ile terörle mücadele konularında tecrübe paylaşımına hazır olduklarını da ifade etti.

İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin yapılacak çalışmalarla daha da ileriye taşınacağına yönelik inancını ifade eden Akar, FETÖ ile mücadelede mevcut yapıcı iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.

TACİKİSTAN SAVUNMA BAKANI MİRZO

Tacikistan Savunma Bakanı Korgeneral Şerali Mirzo ise Milli Savunma Bakanı sıfatıyla Tacikistan'a yaptığı ilk resmi ziyaret dolayısıyla Akar'a teşekkür etti.

Türkiye ve Tacikistan silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin çok daha ileri taşınmasının önemine değinen Mirzo, iki ülkenin uluslararası ve bölgesel kurumlardaki iş birliğinin başarıyla devam ettiğini söyledi.

Tacikistan ve Türkiye'nin uluslararası ve bölgesel siyasetin önemli konularında ortak duruş sergilediğini ifade eden Mirzo, iki ülkenin uluslararası arenada birbirlerine olan desteğine dikkat çekti.

"İLİŞKİLERİMİZ GÜNDEN GÜNE DAHA DA GELİŞMEKTEDİR"

İki ülkenin bölgesel istikrarın sağlanmasından terörle mücadeleye kadar birçok konuda iş birliği yaptığını dile getiren Mirzo, "Tacikistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler günden güne daha da gelişmektedir" dedi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Akar ve Mirzo tarafından ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Öte yandan askeri tören dolayısıyla Tacikistan Savunma Bakanlığına Türk ve Tacik bayrakları ile süslenen "Kıymetli Misafirler Tacikistan'a Hoş Geldiniz" yazısı asıldı.

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