Ankara'da alarm! Binalar boşaltıldı!

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde Nisan ayında meydana gelen Açelya apartmanı faciasına bir yenisi daha eklendi.



Açelya Apartmanı'na yakın konumda bulunan Orhun Sokak'ta bulunan bir binada göçme meydana geldi. Bina sakinleri itfaiye erleri tarafından tahliye edildi.



AÇELYA APARTMANI'NDA KAYMA MEYDANA GELMİŞTİ



Çankaya ilçesine bağlı İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta Nisan ayında arsada yapımına başlanan inşaat çalışması sırasında temel kazısının bitişiğinde bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı Açelya Apartmanı'nın temelinde kayma meydana gelmişti.



Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Açelya Apartmanı ve çevresinde bulunan binaları yıkarak kenstsel dönüşüme sokmuştu.



Açelya Apartmanın yakınında bulunan Orhun Sokak'ta yine aynı manzara ile karşılaşıldı.

