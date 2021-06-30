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23 ilde FETÖ operasyonu!

Ankara merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu yapıldı.

Güncel / 30 Haziran 2021 Çarşamba 10:15
23 ilde FETÖ operasyonu!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmasında 51 şüpheliden 40'ı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, 11 şüpheli ifadeye çağrıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 'kontörlü ve operasyonel hatlar' üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen 51 şüpheli hakkında çalışma başlatıldı.

Örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler bulunan şüphelilerden 39'u mülki idare amiri 1'i mahrem imam 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 23 ilde operasyon başlatıldı. Bu kişilerden 22'si gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 11 eski mülki idare amirine de Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri tebliğ edildi.

Şüphelilerin tamamının daha önce görevden ilişiğinin kesildiği belirtildi.

Ankara Fetö Operasyonu23 Ilde Fetö Operasyonu

 
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