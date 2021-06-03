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Muharrem İnce hayal gücüyle gülümsetti!

CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce Habertürk'te katıldığı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. İnce'nin partisinin oy oranı ile ilgili sözleri ise gülümsetti.

Güncel / 3 Haziran 2021 Perşembe 00:09
Muharrem İnce hayal gücüyle gülümsetti!

CHP'den ayrılıp kendi partisini kurma kararı alan Muharrem İnce katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Partisi hakkında anketlerin yüzde 1,5'luk oy oranına sinirlenen İnce, yaptığı açıklamalarla izleyenleri ve stüdyodakileri gülümsetti. 

'YÜZDE 1,5'U ÇOK KÜÇÜMSÜYORUM'

Yüzde 1,5'u küçümsediğini söyleyen İnce, 'Şu anda partilerle masaya oturmak gibi bir niyetimiz yok. Önce şöyle 81 vilayette örgütlenelim, meydana çıkalım. Anketler bir yapılsın. Yaz bir geçsin, sonbahara geçelim. Bir şey söyleyeceğim, elinizi vicdanınıza koyun. 1,5 mu olur yani. Olur mu böyle bir şey. 1,5'u çok küçümsüyorum. Bize yakışmaz, merak etmeyin. Ben öyle anketi tanımıyorum' dedi.

'YÜZDE 17 OLDUĞUNU SÖYLEDİLER BANA'

Şu anda elinde anket sonucu olmadığını ancak daha önce yapılan bir ankette parti kurması durumunda yüzde 17 oy alacağının kendisine söylendiğini belirten İnce, 'Şu elimde anket yok. Ama piyasada bir anket kurumunun 'Muharrem İnce parti kursa oy verir misiniz' sorusunu yönelttiğini biliyorum. Yüzde 17 olarak söylediler bana. Ama 1,4 de beni ilgilendirmiyor, 17 de beni ilgilendirmiyor' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce

 
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