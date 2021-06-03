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MİT paketleyip Türkiye'ye getirmişti... Her şeyi itiraf etti! Saldırıların arkasından bakın kim çıktı

MİT'in Özbekistan'daki operasyonuyla 15 Şubat'ta Türkiye'ye getirilen FETÖ'cü Gürbüz Sevilay, PKK ile yaptıkları iş birliğini en ince ayrıntısına kadar anlattı. Sevilay, PKK'nın Türkiye'ye yönelik drone saldırılarının arkasında da FETÖ'cülerin olduğunu ortaya koydu.

Güncel / 3 Haziran 2021 Perşembe 09:11
MİT paketleyip Türkiye'ye getirmişti... Her şeyi itiraf etti! Saldırıların arkasından bakın kim çıktı

Milli İstihbarat Başkanlığı'nın (MİT) Özbekistan'daki operasyonuyla 15 Şubat'ta Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Gürbüz Sevilay, terör örgütü PKK/YPG ile olan kirli iş birliğini en ince ayrıntısına kadar anlattı. 2019'da Irak ve Suriye'deki PKK/KCK-PYD/YPG-SDG mensuplarının füze, anti-drone, radar sistemi ve termal üniforma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2019'da ilk olarak Irak'ın kuzeyine gittiğini anlatan Sevilay, 'Kamışlı'ya yakın bir yerdeki petrol kuyularının olduğu bölgeye geldik. Burada 'çıkartılan petrolü ABD'ye veriyoruz. Bu bölgeyi insansız hava araçlarından korumamız lazım' dediler. Ben de istedikleri silahları temin edebileceğimi söyledim' ifadelerini kullandı. Sevilay, bir örgüt üyesiyle silahları almak için Ukrayna'ya gittiğini anlattı.

Para sorunları yok
PKK/YPG'de sözde komutan konumunda olan teröristin çağırması üzerine Suriye'ye döndüklerini dile getiren Sevilay şunları kaydetti:

'PKK'ya ait üniversite kampüsü içerisindeki fabrikaya gittik. Bana fabrikayı gezdirdi, her blokta değişik üretimlerin ve tamiratların yapıldığını anlattı. Gülerek para problemleri olmadığını ve ABD'den her hafta iki uçak dolusu dolar geldiğini söyledi.'

PKK'nın, YPG'yle olan bağını gizlemeye çalıştığı da Sevilay'ın ifadelerinde geçti. Sevilay, görüştüğü bir teröristin 'PKK mensubu olduğunu, PKK elbisesini özlediğini ancak burada giyemediğini, PKK ile YPG'nin ayrı oldukları izlenimi verilmeye çalışıldığını' anlattığını ifade etti.

Teröristbaşı ile görüşmüş
Mazlum Kobani kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüştüğünü belirten Sevilay, şunları söyledi:

'Burada 15 dakikalık bir görüşme yaptık. Burada Ukrayna'dan getirdiğimiz anti-drone ve anti-İHA sistemi kataloglarını gösterdim. Bana bunları getirip getiremeyeceğimi sordu. Ben de getirebileceğimi söyledim.'

Maket uçak rezilliği
İstenilen teçhizatların temini için tekrar Ukrayna'ya gittiğini kaydeden Sevilay, görüşme yaptığı bazı kişilerle birlikte Suriye'ye döndüğünü kaydetti. Sevilay şöyle devam etti:

'Mazlum Kobani'nin karargahına götürüldük. Burada görüşmeler yapıldı. Mazlum Kobani, Ukraynalı ekibe küçük uçakları silahlı/füze atabilen hale çevirip çeviremeyeceklerini sordu. Ukraynalılar, bu durumun olabileceğini söylediler. Ayrıca her türlü silahı da temin edebileceklerini söylediler. Mazlum Kobani'nin 'ürün sıkıntımız yok. ABD ve diğer ülkelerden her türlü temin edebiliyoruz ancak değişik ürünlerle de ilgileniyoruz' sözleri üzerine stinger roketlerinin resimlerini gösterip özelliklerini anlattılar. Mazlum Kobani, ilk etapta roketlerden 100 adet, fırlatıcısından da 5 adet alacağını söyledi. Sipariş için avans olarak 750 bin dolar verildi. Teslimatın yapılmasının ardından paranın geri kalanı da gönderilecekti.'

UkraynaÖzbekistanPetrolSuriye

 
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