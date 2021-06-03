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İzmir İtfaiyesi'ndeki skandal görüntülere tepki yağmıştı! 1 personel açığa alında 3 personele soruşturma!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 3 kadının sosyal medyadan paylaştığı görüntülere tepki yağmıştı. Görüntülerin ardından inceleme başlatıldı, 1 itfaiye personeli açığa alındı. Belediyeye ait şirkete bağlı 3 personel hakkında ise disiplin soruşturması başlatıldı.

Güncel / 3 Haziran 2021 Perşembe 18:25
İzmir İtfaiyesi'ndeki skandal görüntülere tepki yağmıştı! 1 personel açığa alında 3 personele soruşturma!

Olay, 30 Mayıs'ta Konak ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadından 1'i itfaiye aracının direksiyonuna geçip kullanırken, diğer 2'si de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Bu anları diğer arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çekti.

Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada ise 'Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır' denildi.

Görüntüler sonrası 1 itfaiye personeli açığa alındı. Belediyeye ait şirkette sözleşmeli personel olan ve İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan 3 kişi de itfaiyedeki işlerine son verilip kayıtlı oldukları şirkete gönderildi. Bu 3 kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

ARACI MERAK ETTİKLERİNİ SÖYLEYİNCE BİNMELERİNE İZİN VERMİŞLER

Öte yandan itfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenildi. Merkezde bulunan bu itfaiye aracının ise eğitim amaçlı kullanıldığı belirtildi. Ayrıca görüntüleri paylaşan 3 kadın gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı.

 
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