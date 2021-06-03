USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

İmamoğlu karada salgını, denizde salyayı yayıyor!

Pandemi döneminde, iş bilmezliği ve vurdumduymazlığı ile toplu ulaşımı toplu bulaşıma çeviren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de uluslararası sözleşmeleri ve Belediyeler Kanunu’nu hiçe sayarak müsilaj salgınının Marmara Denizi’nde yayılmasına çanak tutuyor.

Siyaset / 3 Haziran 2021 Perşembe 10:04
İmamoğlu karada salgını, denizde salyayı yayıyor!

Marmara Denizinde müsilaj tabakalarının oluşmasından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mesul tutulsa da sorumluluğun AK Parti sonrası boğaz temizliğine gerekli önemi vermeyen ve bu noktadaki yatırımları durduran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu ortaya çıktı.

‘Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Önleme Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL), Avrupa Parlamento'sunun 27.11.2000 tarihinde düzenlediği Gemilerden Kaynaklanan Atıklar İçin Liman Kabul Tesisleri içerikli 2000/59/EC Direktifi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. Maddesindeki yükümlülüklerin İmamoğlu tarafından yerine getirilmediği öğrenildi.

Uluslararası ihlal

Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından ziyade skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İmamoğlu, büyük bir çevre katliamına imza atarken, yandaşları tarafından gizlenmeye çalışılıyor. Son aylarda Marmara Denizi'nde, görülen müsilajları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yıkan CHP'nin trolleri, İBB'nin sorumluluğunu ısrarla sümenaltı edilmeye çalışılıyor.

Ancak Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi'nde Dr. Ersoy Kutluk tarafından hazırlanan “İstanbul Boğazından geçen gemilerin oluşturduğu trafik yükünün çevresel etkileri” isimli çalışma da, denizlerin temizliğinde ilgili belediyelerin sorumluluğu uluslararası anlaşmalara atıf yaparak yer alıyor.

Sözleşmelere uymuyor

“Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL) 73/78, Avrupa Parlamento'sunun 27.11.2000 tarihinde düzenlediği Gemilerden Kaynaklanan Atıklar İçin Liman Kabul Tesisleri içerikli 2000/59/EC Direktifi'nde “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince gecikmeye neden olmayacak şekilde alınabilmesinin önemine dikkat çekiliyor. Bu yükümlülüğün belediyeye ait olduğu vurgulanıyor.

Büyükşehir sorumlu

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu da denizlerin temizliği noktasında ilgili büyükşehir belediyesine sorumluluklar içeren maddeler barındırıyor. Söz konusu kanunun 7. Maddesi'nin (İ) bendinde, büyükşehir belediyelerine, gemilerin, deniz araçlarının geride bıraktıkları atıklarını ivedilikle toplamak ve bu minvalde gerekli düzenlemeleri yapmak görevini yüklüyor. İlgili yükümlülüklerin hiçbirini yerine getirmeyen, biyolojik arıtma tesislerinin yapımını iptal eden İmamoğlu, göz göre göre Marmara Denizi'ni kirletiyor.

Ak Parti

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement