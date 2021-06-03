İmamoğlu karada salgını, denizde salyayı yayıyor!

Marmara Denizinde müsilaj tabakalarının oluşmasından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mesul tutulsa da sorumluluğun AK Parti sonrası boğaz temizliğine gerekli önemi vermeyen ve bu noktadaki yatırımları durduran CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu ortaya çıktı.



‘Denizlerin Gemilerden Kirlenmesini Önleme Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL), Avrupa Parlamento'sunun 27.11.2000 tarihinde düzenlediği Gemilerden Kaynaklanan Atıklar İçin Liman Kabul Tesisleri içerikli 2000/59/EC Direktifi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 7. Maddesindeki yükümlülüklerin İmamoğlu tarafından yerine getirilmediği öğrenildi.



Uluslararası ihlal



Göreve geldiği günden bu yana icraatlarından ziyade skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP'li İmamoğlu, büyük bir çevre katliamına imza atarken, yandaşları tarafından gizlenmeye çalışılıyor. Son aylarda Marmara Denizi'nde, görülen müsilajları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yıkan CHP'nin trolleri, İBB'nin sorumluluğunu ısrarla sümenaltı edilmeye çalışılıyor.



Ancak Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi'nde Dr. Ersoy Kutluk tarafından hazırlanan “İstanbul Boğazından geçen gemilerin oluşturduğu trafik yükünün çevresel etkileri” isimli çalışma da, denizlerin temizliğinde ilgili belediyelerin sorumluluğu uluslararası anlaşmalara atıf yaparak yer alıyor.



Sözleşmelere uymuyor



“Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL) 73/78, Avrupa Parlamento'sunun 27.11.2000 tarihinde düzenlediği Gemilerden Kaynaklanan Atıklar İçin Liman Kabul Tesisleri içerikli 2000/59/EC Direktifi'nde “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” gereğince gecikmeye neden olmayacak şekilde alınabilmesinin önemine dikkat çekiliyor. Bu yükümlülüğün belediyeye ait olduğu vurgulanıyor.



Büyükşehir sorumlu



5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu da denizlerin temizliği noktasında ilgili büyükşehir belediyesine sorumluluklar içeren maddeler barındırıyor. Söz konusu kanunun 7. Maddesi'nin (İ) bendinde, büyükşehir belediyelerine, gemilerin, deniz araçlarının geride bıraktıkları atıklarını ivedilikle toplamak ve bu minvalde gerekli düzenlemeleri yapmak görevini yüklüyor. İlgili yükümlülüklerin hiçbirini yerine getirmeyen, biyolojik arıtma tesislerinin yapımını iptal eden İmamoğlu, göz göre göre Marmara Denizi'ni kirletiyor.