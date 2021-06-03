FETÖ'nün suikast timine ceza yağdı!

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, darbeci Gökhan Sönmezateş, FETÖ suikast timinin hain komutanı Şükrü Seymen dahil sanıkların esas hakkındaki son savunmaları alındı. Darbeci hainler savunmalarında her şeyi inkar etmişlerdi. FETÖ'nün suikast timinin 'nitelikli yağma' suçundan yargılandıkları davada karar açıklandı. Karar duruşmasında, suikast timi komutanı Şükrü Seymen ile Taner Berber salonda hazır bulundu. 37 sanığa 15'er kez 18'er yıl hapis cezası verildi.



