FETÖ elebaşının avukatlarından Adnan Şeker'e hapis cezası!

'Casus avukat' olarak bilinen Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'Terör örgütü kurma ve yönetme' suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.



Duruşmaya SEGBİS sistem ile katılan Şeker, bir önceki duruşmasında hakkındaki suçlamaya yönelik olarak, yapılan tüm bu işlemleri mesleki işler olarak değerlendirmişti. Sanık avukatı tarafından Şeker'in Malatya'daki yargılandığı davanın da birleştirilmesi talebini reddeden mahkeme heyeti sanığa söz hakkı verdi. 33 aydır avukat olarak tutuklu kaldığını söyleyen Şeker, yargılamanın artık son bulmasını istedi.



Sanık ve sanık avukatının son beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti sanık Şeker'e 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına hükmetti.

