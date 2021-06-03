USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98
 

Elon Musk'a Çin'de Tesla şoku!

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 2019-2021 arasında çıkan Model 3 ve 2020-2021 arasında çıkan Model Y modellerinde fren kaliper cıvatalarının gevşemesinden dolayı toplamda 5974 otomobili geri çağırıyor.

Teknoloji / 3 Haziran 2021 Perşembe 19:05
Elon Musk'a Çin'de Tesla şoku!

Tesla, Model 3 ve Model Y'de meydana gelen hatalar nedeniyle toplamda 6 bine yakın otomobilini geri çağırıyor. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin açıkladığı belgelere göre, Teslalardaki fren kaliper cıvatalarında meydana gelen gevşeme çeşitli güvenlik problemlerine yol açabiliyor.

Dolayısıyla otomobil üreticisi de harekete geçip sorunları çözmeye odaklanıyor. 2019-2021 arasında üretilen Model 3'ler ve 2020-2021 Model Y araçlar bu kapsamda değerlendiriliyor. Evet; şu ana kadar bu sorundan dolayı herhangi bir kaza meydana gelmemiş. Ama yine de tedbir almakta yarar var.

Bu arada Tesla birkaç hafta önce menzil düşürdüğü gerekçesiyle Norveç'te suçlu bulunmuştu.

Şirket, 2019'da yayınladığı güncelleme sonrasında Model S ve Model X'lerde menzilin düşmesi ve çeşitli hızlı şarj sorunlarının oluşması nedeniyle Norveç'te suçlu bulundu. Şirket birkaç hafta içinde savunmasını yapmazsa binlerce kullanıcıya ödeme yapmak durumunda kalabilir.

Elon Musk: 2 kişinin öldüğü Tesla kazasında otopilot devrede değildiElon Musk: 2 kişinin öldüğü Tesla kazasında 'otopilot devrede değildi'
Tesla hisseleri, Çarşamba günkü New York’taki işlem seansı sırasında yüzde 3 düştükten sonra, uzun vadeli işlemlerde hafifçe düştü.

ABD merkezli otomobil üreticisi, 2019 yılında Şanghay’da bir fabrika açtı. Tesla , geçen yıl Çin yapımı Model 3 arabaları , bu yıl ise Çin yapımı Model Y araçlarını müşterilere teslim etmeye başladı.

Norveç

 
YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement