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Bitcoin Yükselecek mi?

Bitcoin’in ani düşüşüyle birlikte pek çok yatırımcı zarara uğradı! Kripto para piyasasındaki denge değişimi kripto para yatırımcılarının gözünü dolar ve altına çevirmesine sebep oldu. Bitcoin’in 60 Bin dolar seviyesinden 32 Bin dolara düşüşünün ardından yeniden yükseliş için Elon Musk devreye girdi! İşte Elon Musk’ın söylediği sözler…

Ekonomi / 3 Haziran 2021 Perşembe 17:15
Bitcoin Yükselecek mi?

Elon Musk'ın Dogecoin açıklamaları ile birlikte çalkalanan piyasa Bitcoin'in çöküşü ile yerle bir oldu. 60 Bin dolar seviyesinden 30 Bin dolar seviyesine gerileyen Bitcoin pek çok yatırımcıyı piyasadan sildi. Elon Musk'ın Dogecoin 1 dolar tweetinin ardından yükseliş yeniden başladı! Bitcoin'in 2 Haziran itibariyle yükselişe geçmesi kripto para kullanıcılarının yüzünü güldürmeye yetti. Bitcoin yükselecek mi? sorusunu soran yatırımcılar için iyi haber geldi!

Bitcoin Kaç Dolar?


Bitcoin mart ayında zirve seviyesine ulaştı! 61.683 dolar olan Bitcoin'in mayıs ayı itibariyle ani düşüşe uğraması pek çok yatırımcıyı şaşkına çevirdi. Bitcoin yorumu yapan uzmanlar ise bu konuda çeşitli görüş ayrılıkları yaşıyor.

TRON kurucusu Justin Son;

‘' FİYAT ARTIŞLARI DEVAM EDECEK!'' çağrısı yaparak yatırımcıları kripto piyasasına çekmeye başladı. Musk ve Son'un görüşleri ardından artışa geçen Bitcoin 3 Haziran 2021 saat 13.59 itibariyle 39.268.28 seviyesine yükselmeyi başararak yatırımcısına umut verdi. Kripto para yatırımcıları Bitcoin düşecek mi? Sorusunu araştırırken güçlü yatırımcıların yorumu Bitcoin'in yükseleceği yönünde şekilleniyor.

Binance CEO'su açıklama yaptı

Hangi Coin Artacak?


Kripto para piyasasının toparlanmasının ardından yatırımcılar harekete geçti! Hangi coin alınmalı? Sorusunu soran pek çok yatırımcı uzun ve kısa vadede değer kazanacak coin arayışı içerisine girdi. Elon Musk'ın paylaşımının ardından Dogecoin'in yükselişi yatırımcıların yönünün Dogecoin'e çevrilmesini sağladı. Hangi coin alınmalı? Konusunda endişe duyan yatırımcılar kripto para yatırım tavsiyeleri arayışı içerisine girdi. Uzun vadede hangi coin alınmalı? Sorusunu cevaplandıran analistler yatırımcıları uyardı!

TRON'UN manipülasyonlarla bilinen CEO'su Justin Sun iddialı yorumlar yaptı.

‘'Bence haziran ayı fiyat düzeltmesinin bir parçası olacak. Temmuz ile ağustos aylarında ise gerçek bir boğa göreceğiz. Boğa piyasasının hâlâ mümkün olduğuna ve devam ettiğine inanıyorum. Kripto paralarının gelişmeye devam ettiğini göreceğiz.'' Yorumunu yapan Justin Sun, yatırımcıları kripto para yatırımı yapmaları konusunda teşvik etti!

Bitcoin Ne Zaman Yükselir?


Kripto para piyasasındaki ani düşüş sonrası pek çok yatırımcı kripto para piyasasından çekildi. Altın ve dolara yatırımın yapılmasının ardından yatırımcılardan Bitcoin ne zaman yükselir? Soruları gelmeye başladı. TRON CEO'su Justin Sun ve Elon Musk'ın harekete geçmesi ile Bitcoin'in yükselişi başladı. Yükselişe geçen coinler yatırımcıları yeniden kendisine çekiyor. Bitcoin'in 40 Bin dolar üzerine tutunması durumunda yükselişinin devam edeceği belirtildi.

Binance CEO'su Açıklama Yaptı!


Bitcoin'in düşüşü sonrasında altcoinler ezildi! Binance borsasının altcoini olan BNB'nin 680 dolardan 290 dolara düşmesinin ardından tepki ilk tepki geldi! Binance CEO'su CZ ‘nin attığı tweet sonrasında BNB coin 400 dolar seviyelerini geçti. Kripto para borsasındaki yükseliş yeni yatırımcıları harekete geçirirken CZ; Bu Altcoin, Apple ve Amazon'dan büyük olacak uyarısı yaptı! Binance CEO'su CZ'nin açıklaması sonrasında yükselişe geçen Binance coin yeniden zirvedeki yerine ulaştı.

Bitcoin Yükselecek mi?

Bitcoin 2021'de Ne Olur?


Kripto paraya olan ilgi her geçen gün artıyor! Yatırımcı sayısı arttıkça Bitcoin ve altcoinlere olan güven artıyor. Bitcoin 2021'de ne olur? Sorusu yeni yatırımcıların ilk sorusu haline geldi. Güncel Bitcoin haberlerine göre Bitcoin'in yıl sonunda zirve noktasını görecek! (YTD)

Ayı Sezonu Ne Kadar Sürer?


Ayı sezonu nedir? Sorusu kripto para piyasasına giren pek çok küçük yatırımcının soruları arasında yer alıyor. Kısa bir özetle ayı sezonu kripto para borsasında ani ve uzun süreli düşüşlerin yaşandığı döneme verilen isimdir. Büyük zararlara sebep olması sebebiyle ünlü Bitcoin analizcileri bu sezonda yatırım yapılmaması konusunda yatırımcıları uyarıyor! Ayı sezonu ne kadar sürer? Sorusuna ise analistler güncel Bitcoin analizlerinde ayı sezonunun yıllarca sürebileceğini cevabını veriyor.

Boğa Sezonu Ne Kadar Sürer?


Kripto para piyasasında merak edilen bir diğer soru ise Boğa sezonu nedir? oldu. Kripto para yatırımcılarının artmasıyla birlikte pek çok yatırımcı boğa sezonunun peşine düştü. Boğa sezonu piyasanın olumlu yönde olduğunu gösteren sezon olarak yatırımcıların karşısına çıkıyor. Bitcoin canlı analizlerinin yorumlarına göre 2021 Boğa sezonunun henüz gelmedi!

Güncel Bitcoin analizleri 2021 yılı sonunda Bitcoin'in değerinin 100.000 dolar olacağı yönünde ilerliyor. Bitcoin analistleri yatırımcıların Bitcoin analizi nasıl yapılır? Sorusuna yönelmelerini öneriyor! (YTD)

 
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