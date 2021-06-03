Elon Musk'ın Dogecoin açıklamaları ile birlikte çalkalanan piyasa Bitcoin'in çöküşü ile yerle bir oldu. 60 Bin dolar seviyesinden 30 Bin dolar seviyesine gerileyen Bitcoin pek çok yatırımcıyı piyasadan sildi. Elon Musk'ın Dogecoin 1 dolar tweetinin ardından yükseliş yeniden başladı! Bitcoin'in 2 Haziran itibariyle yükselişe geçmesi kripto para kullanıcılarının yüzünü güldürmeye yetti. Bitcoin yükselecek mi? sorusunu soran yatırımcılar için iyi haber geldi!





Bitcoin Kaç Dolar?

Hangi Coin Artacak?

Bitcoin Ne Zaman Yükselir?

Binance CEO'su Açıklama Yaptı!

Bitcoin 2021'de Ne Olur?

Ayı Sezonu Ne Kadar Sürer?

Boğa Sezonu Ne Kadar Sürer?

Bitcoin mart ayında zirve seviyesine ulaştı! 61.683 dolar olan Bitcoin'in mayıs ayı itibariyle ani düşüşe uğraması pek çok yatırımcıyı şaşkına çevirdi.yapan uzmanlar ise bu konuda çeşitli görüş ayrılıkları yaşıyor.TRON kurucusu Justin Son;‘' FİYAT ARTIŞLARI DEVAM EDECEK!'' çağrısı yaparak yatırımcıları kripto piyasasına çekmeye başladı. Musk ve Son'un görüşleri ardından artışa geçen Bitcoin 3 Haziran 2021 saat 13.59 itibariyle 39.268.28 seviyesine yükselmeyi başararak yatırımcısına umut verdi. Kripto para yatırımcılarıSorusunu araştırırken güçlü yatırımcıların yorumu Bitcoin'in yükseleceği yönünde şekilleniyor.Kripto para piyasasının toparlanmasının ardından yatırımcılar harekete geçti!Sorusunu soran pek çok yatırımcı uzun ve kısa vadede değer kazanacak coin arayışı içerisine girdi. Elon Musk'ın paylaşımının ardından Dogecoin'in yükselişi yatırımcıların yönünün Dogecoin'e çevrilmesini sağladı. Hangi coin alınmalı? Konusunda endişe duyan yatırımcılar kripto para yatırım tavsiyeleri arayışı içerisine girdi.Sorusunu cevaplandıran analistler yatırımcıları uyardı!TRON'UN manipülasyonlarla bilinen CEO'su Justin Sun iddialı yorumlar yaptı.‘'Bence haziran ayı fiyat düzeltmesinin bir parçası olacak. Temmuz ile ağustos aylarında ise gerçek bir boğa göreceğiz. Boğa piyasasının hâlâ mümkün olduğuna ve devam ettiğine inanıyorum. Kripto paralarının gelişmeye devam ettiğini göreceğiz.'' Yorumunu yapan Justin Sun, yatırımcılarıı yapmaları konusunda teşvik etti!Kripto para piyasasındaki ani düşüş sonrası pek çok yatırımcı kripto para piyasasından çekildi. Altın ve dolara yatırımın yapılmasının ardından yatırımcılardanSoruları gelmeye başladı. TRON CEO'su Justin Sun ve Elon Musk'ın harekete geçmesi ile Bitcoin'in yükselişi başladı.yatırımcıları yeniden kendisine çekiyor. Bitcoin'in 40 Bin dolar üzerine tutunması durumunda yükselişinin devam edeceği belirtildi.Bitcoin'in düşüşü sonrasında altcoinler ezildi! Binance borsasının altcoini olan BNB'nin 680 dolardan 290 dolara düşmesinin ardından tepki ilk tepki geldi! Binance CEO'su CZ ‘nin attığı tweet sonrasında BNB coin 400 dolar seviyelerini geçti. Kripto para borsasındaki yükseliş yeni yatırımcıları harekete geçirirken CZ; Bu Altcoin, Apple ve Amazon'dan büyük olacak uyarısı yaptı!ı sonrasında yükselişe geçenyeniden zirvedeki yerine ulaştı.Kripto paraya olan ilgi her geçen gün artıyor! Yatırımcı sayısı arttıkça Bitcoin ve altcoinlere olan güven artıyor.Sorusu yeni yatırımcıların ilk sorusu haline geldi.göre Bitcoin'in yıl sonunda zirve noktasını görecek! (YTD)Sorusu kripto para piyasasına giren pek çok küçük yatırımcının soruları arasında yer alıyor. Kısa bir özetle ayı sezonu kripto para borsasında ani ve uzun süreli düşüşlerin yaşandığı döneme verilen isimdir. Büyük zararlara sebep olması sebebiyle ünlü Bitcoin analizcileri bu sezonda yatırım yapılmaması konusunda yatırımcıları uyarıyor!Sorusuna ise analistler güncel Bitcoin analizlerinde ayı sezonunun yıllarca sürebileceğini cevabını veriyor.Kripto para piyasasında merak edilen bir diğer soru iseoldu. Kripto para yatırımcılarının artmasıyla birlikte pek çok yatırımcı boğa sezonunun peşine düştü.piyasanın olumlu yönde olduğunu gösteren sezon olarak yatırımcıların karşısına çıkıyor.na görehenüz gelmedi!Güncel Bitcoin analizleri 2021 yılı sonunda Bitcoin'in değerinin 100.000 dolar olacağı yönünde ilerliyor.yatırımcıların Bitcoin analizi nasıl yapılır? Sorusuna yönelmelerini öneriyor! (YTD)