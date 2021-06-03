Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden açıklaması!

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşeceği tarihi 14 Haziran olarak açıkladı.



İki lider Brüksel'de gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek.



Daha önce 14 Haziran'da NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Brüksel'de ikili görüşme yapacağı bildirilmişti, ancak kesin tarih resmi kanallar tarafından açıklanmamıştı.



Beyaz Saray, Biden'ın görüşme takvimini açıklayarak 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden ile Erdoğan arasındaki görüşmede tüm ikili ilişkilere dair konuların yanı sıra bölgesel konular da ele alınacak.



Öte yandan Biden, Avrupa ziyaretleri kapsamında 10 Haziran'da İngiltere Başbakanı Johnson ile 13 Haziran'da ise İngiltere Kraliçesi Elizabeth ile görüşecek.



