Bayraktar TB2 için sıraya girdiler

Ukrayna, Katar, Azerbaycan, Tunus ve son olarak Polonya... Halihazırda beş ülkeye ihraç edilen Türk üretimi silahlı insansız hava araçları (SİHA) bu kez İsviçre medyası tarafından haberleştirildi.



Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın 19 Mayıs tarihinde paylaştığı bir Twitter mesajının askeri çevreler için bir sürpriz olduğunu aktaran SRF, NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkenin 24 Bayraktar TB2 aldığını yazdı.



'Ankara'nın drone gücünde yükselişi' başlığını kullanan İsviçre televizyonu SRF, haberinin spotunda Türkiye'nin kendi ürettiği silahları satarak yalnızca NATO üstünde değil Rusya üzerinde de baskı kurduğunu bildiriyor.



Menzili 150 kilometreyi bulan Türk SİHA'larının özellikle Polonya'nın doğu sınırında kullanılacağını belirten İsviçre televizyonu, Varşova yönetiminin Bayraktar TB2 satın alan ilk NATO üyesi olduğunu da vurguladı.









Gelinen noktada Türkiye'nin dünyanın en büyük üçüncü drone gücü konumuna eriştiğini kaydeden SRF, Batılı ülkelerin Türkiye'nin kendi SİHA programını nasıl yönettiğini yakından izlediğine haberinde yer verdi.



ABD, İsrail ve Çin'in halihazırda en büyük saldırı droneları üreticisi olduğunu belirten İsviçre televizyonu, söz konusu üç ülkenin yeni bir rekabetle yüzleşme endişesi taşıdığını, çünkü Türkiye'nin çoktan kendini kanıtladığını ifade etti.





Baykar yöneticisi Selçuk Bayraktar'la röportaj yapan SRF, 'Türkiye'nin SİHA'ları hedefleri tam isabetle vuruyor' ifadesini kullanıp birçok ülkenin Bayraktar TB2 satın almak için sıraya girdiğini bildirdi.





Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da kendini kanıtlayan Bayraktar TB2'lerin hava hakimiyetinde karar verici rol oynadığına değinen SRF, söz konusu bölgelerde Rusya'nın desteklediği güçlerin hezimet yaşadığını aktardı.



Ankara'nın tehlikeli bir oyun oynadığını savunan İsviçre televizyonu, Ukrayna'ya SİHA satışıyla birlikte alarma geçen Moskova'nın Türk askeri teknolojisinin kendi arka bahçesiyle giderek daha fazla ilgilenmesine kayıtsız kalmayacağını kaydetti.





İsviçre televizyonundaki haberin en dikkat çekici bölümü ise, 'Herkes Türk mucizesi silahları istiyor' başlığıyla sunuldu. Habere göre, diğer taraftan Türkiye oldukça rahat hissediyor çünkü Bayraktar TB2 almak isteyenlerin listesi uzadıkça uzuyor.





Fas'tan Tunus'a, Katar'dan Suudi Arabistan'a Kuzey Afrika'nın yarısı ve Arap ülkeleri 'Made in Turkey' damgalı silahları ordularına sunmak için yarış halinde. İsviçre televizyonu SRF'ye göre, söz konusu ülkeler Türkiye'nin müttefiki veya karşıtı olsalar da konu silahlara geldiğinde hepsi mucizevi Türk silahlarını hasretle bekliyor.



Japon basınında geçtiğimiz hafta çıkan bir haberde, Bayraktar TB2'nin yeni potansiyel müşterileri arasında İngiltere, Çekya, Macaristan, Bulgaristan ve Arnavutluk olduğu yazılmıştı. Araştırmacı-yazar Hitoshi Sato tarafından kaleme alınan ve Yahoo! News Japan'da yayınlanan makalede, Polonya semalarında uçacak Türk SİHA'larının Rusya üstündeki baskıyı daha da artıracağı vurgulanmıştı.



Türkiye'nin ilk kez 2019 yılında yurt dışına ihracatını gerçekleştirdiği Bayraktar TB2 SİHA'ları, önce Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda sahne aldı ve özellikle Rus üretimi hava savunma sistemlerini yok etti.



Bayraktar TB2'lerin ününe ün kattığı asıl yer ise, 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşıydı. Azerbaycan'ın tarihi zaferiyle sona eren savaşın kaderini çizen Türk SİHA'ları, yüzlerce Ermenistan hedefini vurdu.



Türkiye'den onlarca silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 satın alan Ukrayna, Rusya ile Nisan ayında yaşanan gerilimin ardından büyük bir gövde gösterisine girişti. Ukrayna ordusu, Belarus sınırına yakın konumdaki Rivne bölgesinde kara birliklerinin yanı sıra ilk kez Bayraktar TB2 SİHA'ların kullanıldığı geniş çaplı tatbikat icra etti.



Ukrayna ordusunun paylaştığı görüntülerde, Bayraktar TB2'den ateşlenen füzeyle imha edilen hedefin ardından harekat merkezindeki askerin eliyle zafer işareti yaptığı görüldü. Türkiye'den ilk SİHA'yı 2019 yılında alan Ukrayna, Rusya'nın Kırım çevresi ve sınıra 100 bin asker yığdığı geçtiğimiz Nisan ayında yine Bayraktar TB2'leri Karadeniz semalarında uçurmuştu. Gerilimin zirveye çıktığı günlerde, Rus medyası birçok kez Türk SİHA'larının Kırım çevresinde ve Ukrayna sınırında uçtuğu yönünde haberler yayınlamıştı.



Rus medyası, Ukrayna ordusunun karışıklığın sürdüğü Donbas'taki cephe hattına da Bayraktar TB2 konuşlandırdığını yazdı ancak bu resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. Türkiye'den şimdiye kadar altı Bayraktar TB2 SİHA'yı teslim alan Ukrayna, anlaşmayla birlikte aynı zamanda dronelarda kullanılacak 200 füzeyi de elde etmiş oldu.



Rusya'nın Avrupa'daki toprağı Kaliningrad'la sınırı olan Polonya, NATO'daki müttefiki Türkiye'den son yılların gözde silahı Bayraktar TB2 satın aldı. Haberi ilk olarak, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'ın devlet radyosunda yaptığı açıklamayla duyuldu.



Türkiye'nin ihraç edeceği silahlı droneların sayısı 24. Ankara, Bayraktar TB2 droneların ilk teslimatını 2022 yılında yapacak. Bakan Blaszczak'ın verdiği bilgiye göre, SİHA'lar tanksavar roketlerle donatılmış olacak. Polonya ayrıca Türkiye'den lojistik ve eğitim paketi de satın alacak.



Polonya lideri Andrzej Duda 24 Mayıs tarihinde Türkiye'yi ziyaret etti ve ziyarette Bayraktar TB2 SİHA'lara ilişkin anlaşma resmiyete döküldü. Doğu Avrupa ülkesi Polonya, çoğunlukla ABD silahları kullanıyor. Varşova yönetimi, 2020 yılında Amerikan silahlarını satın almak için 4,7 milyar dolar harcadı.





ABD'den İngiltere'ye, Fransa'dan Rusya'ya, İsrail'den Yunanistan'a dünya gündeminden düşmeyen Türkiye'nin savaş sahnesine sunduğu Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), bu kez Norveç medyasında yer buldu. Norveç'in ekonomi gazetesi Dagens Næringsliv'de yayınlanan bir analizde ABD üretimi F-35'lerle yeni nesil SİHA'lar karşılaştırıldı ve beklendiği gibi Bayraktar TB2'ye övgüler sıralandı.



'Norveç'in kaç adet F-35'e ihtiyacı var' başlığıyla yayınlanan dış politika uzmanı Asle Toje imzalı analizde, ABD'nin gözde jetinin Washington'da bile bir güven krizi yaşadığı vurgulandı.



Asle Toje, Trump yönetiminin son aylarında Savunma Bakanlığı koltuğunda oturan Christopher Miller'ın 17 Mart tarihinde 'ABD bu deliğe para atmayı bırakmalı' dediğini hatırlatıyor.



Hava kuvvetlerinde radikal bir değişikliğe giden ve artık SİHA'lara yatırım yapacağını ilan eden İngiltere'nin, 138 olan F-35 siparişini 48'e düşürdüğü de yine yazıda yer aldı.



Asle Toje, aynı gazetede yazan eski asker ve halihazırda profesör olan Dag Henriksen'in birkaç hafta önce kaleme aldığı bir makaleden alıntı yaptı. Henriksen, ortaya çıkan tabloda Norveç'in F-35 siparişlerini iptal edip muharebe SİHA'larına yatırım yapması gerektiğini vurguluyor.



Yeni nesil savaş uçağı F-35 projesinin oldukça yavaş ilerlediğini dile getiren Norveçli yazar, başlangıçta ucuz olacağı ilan edilen projenin günümüzde dünyanın en pahalı silah sistemine dönüştüğünü aktardı.



İskandinav ülkesinin bir adet F-35 jeti satın almak yerine aynı paraya 22 adet Bayraktar TB2 alabileceğini beliten Toje, 5 milyon Norveç Kronu (5 milyon TL) fiyatı olan SİHA'ların Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan ordusunu darmadağın ettiğini hatırlattı.



Bir F-35 jetinin bir saat havada kalmasının yaklaşık 360 bin TL'ye mal olduğuna değinen dış politika uzmanı, yeni nesil savaş uçaklarının NATO bünyesindeki F-16'ların yerini almasının yakın zamanda mümkün olmadığını da vurguladı.



Yazara göre, F-35'lerin teknik sorunlarının yanı sıra en büyük problemi yüksek fiyatı. 2012'de her birinin 1,1 milyar dolara mal olacağı açıklanan savaş uçaklarının maliyeti, bugün 1,27 milyar dolara yükselmiş durumda.





NATO üyesi Norveç Türkiye'nin çıkarıldığı F-35 projesinde yer alıyor ve Oslo yönetimi 52 adet jetin siparişini vermiş durumda. Söz konusu sipariş, Norveç tarihinin en büyük silah harcaması özelliğini taşıyor.



Norveç, son dönemde NATO-Rusya restleşmesinin merkezlerinden biri. NATO birlikleri Rusya sınırı çevresinde çok sayıda tatbikat yaptı, ABD ünlü bombardıman uçağı B-1B Lancer'ları ilk kez Norveç'e indirdi.



Daha önce Rus hava savunma sistemlerini Dağlık Karabağ başta olmak üzere farklı çatışmalarda darmadağın ederek Moskova'yı alarma geçiren Türk droneları, bu sefer Ukrayna ordusunda Rusya'nın karşısına dikildi. Türk yapımı insansız hava aracı Bayraktar TB2 ilk defa Kırım'daki Rus ordusunun çalışmalarına müdahalede bulunurken görüldü.



Birkaç saat önce Kırım sınırları yakınında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait cihazı ile donatılmış ve sadece elektronik olarak tasarlanmış Türk saldırı-keşif uçağı Bayraktar TB2'nin uçuşu kaydedildi.



Bayraktar TB2'nin görevleri arasında farklı seviyelerde keşif yürütmenin yanı sıra çeşitli ekipman, sistem ve silahların çalışmasına müdahale etmek bulunuyor.





Sunulan resimde, dronun kısmi de olsa uçuş yolu görülebiliyor. Kısa menzilli hava savunma sistemleri tarafından tespit edilme şansını en aza indirmek için transponder sinyalinin kasıtlı olarak kapatıldığı biliniyor.





Türk kaynakları da dolaylı olarak, Kırım'daki Rus ordusuna yönelik olası bir sinyal engelleme durumuna ilişkin bilgileri doğruluyor.



Askeri analist Turan Oğuz, “Bugün ABD'ye ait 2 Global Hawk İHA, İngiltere'ye ait 1 RC-135W ELINT uçağı ve Ukrayna'ya ait 1 İHA Bayraktar TB2 (muhtemelen SIGINT ünitesiyle) Rusya'nın ilhak ettiği Kırım çevresinde uçtu.' dedi.



Rus medyasına göre, Rusya sınırlarına yakın keşif uçuşlarının yoğunluğu, mevcut durum saldırı hazırlıklarına oldukça benzediği için Rus tarafını tekrar bölgeye asker göndermek zorunda bırakabilir.