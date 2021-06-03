Apple'dan flaş karar!

Apple, CNBC’ye verdiği demeçte, Apple çalışanlarının Eylül ayının başından itibaren haftada üç gün ofise döneceklerini doğruladı.



Apple CEO'su Tim Cook, çalışanlara gönderilen bir e-postada, “Birçoğumuz ayrıyken elde edebildiğimiz her şeye rağmen, gerçek şu ki geçen yıl önemli bir şey eksikti: birbirimiz” ifadesinde bulundu.



Apple, çoğu çalışanından Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri ofiste çalışmalarını isteyecek. Bazı takımlardan haftada dört ila beş gün geri dönmeleri istenecek.



Şirketler, Covid-19 aşıları yayıldıkça ve vakalar azaldıkça çalışanlarını giderek ofislerine geri getiriyor. Ancak birçok teknoloji şirketi için salgın, işverenlerin ofis içi çalışma konusundaki tutumlarını gevşetmelerine ve kalıcı olarak uzaktan çalışma zihniyetini benimsemelerine izin verdi.



Örneğin Twitter ve Square , çalışanların evden “sonsuza kadar” çalışmasına izin veriyor.