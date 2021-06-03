Ankara'da korkunç yangın!

Başkent Ankara'dan korkutan bir yangın haberi geldi. Ajansların son dakika olarak duyurduğu habere göre; kimyasal maddelerin de yer aldığı bir fabrikada yangın çıktı.



Yangın sonrası bölgede yoğun duman tabakası oluştu. Göz gözü görmezken, itfaiye ekipleri süratle olay yerine gelerek müdahaleye başladı.



Şu ana kadar yangın kontrol altına alınamazken, müdahale sürüyor. Ekipler bölgede güvenlik önlemleri de alıyor.

