ABD'de tartışmalı aşı teşviği!

ABD'de her geçen gün silahlı saldırılar artış gösteriyor. Pandemi sürecinde ise silah satışlarında artış yaşandı. ABD'nin Batı Virginia eyaleti ise tepki çeken bir aşı teşviği ile gündemde. Halkı aşıya teşvik amacıyla düzenlenen çekilişte hediyeler arasında silah da var.
Amerika'da yavaşlayan aşılama faaliyetlerini hızlandırmak için çeşitli ödüller ve çekilişler ile halkın aşılanması sağlanmaya çalışılıyor.
Bu kampanyalardan en dikkat çekicisini Batı Virginia Valisi Jim Justice açıkladı.
Babalar Günü'nde yapılacak teşvik piyangosunda, 1 milyon dolarlık para ödülünün yanı sıra, katılımcılara kamyon ve silah gibi alışılmadık hediyeler dağıtılacak. 5 özel av tüfeği ve 5 özel pompalı tüfek yapılacak çekilişle kampanyaya katılanlara verilecek.