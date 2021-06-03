ABD'de tartışmalı aşı teşviği!

Amerika'da yavaşlayan aşılama faaliyetlerini hızlandırmak için çeşitli ödüller ve çekilişler ile halkın aşılanması sağlanmaya çalışılıyor.



Bu kampanyalardan en dikkat çekicisini Batı Virginia Valisi Jim Justice açıkladı.



Babalar Günü'nde yapılacak teşvik piyangosunda, 1 milyon dolarlık para ödülünün yanı sıra, katılımcılara kamyon ve silah gibi alışılmadık hediyeler dağıtılacak. 5 özel av tüfeği ve 5 özel pompalı tüfek yapılacak çekilişle kampanyaya katılanlara verilecek.