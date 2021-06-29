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TikTok fenomeni öldürüldü!

Tiktok fenomeni Destina Masal Güler, erkek arkadaşı Halil Mert ile saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle, sebebinin uyuşturucu satışı olduğu iddia edilen saldırıda fenomen Güler hayatını kaybederken, Mert yaralı olarak kurtuldu. Saldırıyı gerçekleştiren Kemal Çalık tutuklandı.

Yaşam / 29 Haziran 2021 Salı 13:08
TikTok fenomeni öldürüldü!

Ankara'da yaşayan sosyal medya fenomeni Destina Masal Güler (31), 4 aydır kaportacı Halil Mert'le sevgiliydi. Çift 13 Mayıs günü Halil Mert'in Mamak'taki evinin bahçesinde otururken, bir otomobilden üzerlerine pompalı av tüfeğiyle 3 el ateş açıldı. Başından ve boynundan vurulan Güler hayatını kaybetti, Halil Mert ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

Halil Mert jandarmada verdiği ifadede, 'Kemal Çalık'la o gün uyuşturucu sattığı için kavga etmiştik. Kemal beni darp etti, arkadaşı ise sol kolumdan ve belimden bıçakladı.

İkisinden de şikâyetçi olmadım. Birkaç saat sonra beyaz renk bir araçtan bize ateş açtılar. Arabadaki kişi Kemal Çalık'tı. Destina fazla yara almasın diye üzerine kapandım ama öldü. Çalık da kaçtı' dedi.

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Jandarmaya teslim olan Kemal Çalık, saldırıdan bilgisi olmadığını iddia ederek kendisini şöyle savundu: 'Halil Mert ve 4 arkadaşı bana ve arkadaşlarıma saldırdı. Beni bir araca bindirip evlerine götürdüler.

Köpeklerini bana doğru kışkırtıp arada kafama yumruk attılar. Destina Masal Güler de yanlarındaydı. O vurmadı ama benimle alay etti. Fırsatını bulup yanlarından kaçtım.

Köpekleri peşimden koşup bacağımdan ısırdı. Parkta otururken babam aradı. Jandarmanın beni aradığını söyleyince buraya geldim.'

Jandarma ekipleri cinayeti çözmek için çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi, görgü tanıklarıyla görüştü. Kemal Çalık'ın evinde yapılan aramada, saldırı sırasında üzerine giydiği kıyafetler ve Destina Masal Güler'in öldürüldüğü pompalı av tüfeği de ele geçirildi. Kemal Çalık 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Destina Masal GülerFenomen Cinayeti

 
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