İngiltere'den Türkiye açıklaması!

Raab, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Suriye'ye sınırsız insani erişime acilen ihtiyaç var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı 2533 yenilenmeli ve genişletilmelidir. Bunu bugün diğer küresel güvenlik konularının yanı sıra Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştük. Libya'dan Afganistan'a ve Irak'a kadar Türkiye, İngiltere'nin önemli bir müttefiki ve dostudur" dedi.

