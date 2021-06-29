Fransızlar şokta! İsviçre çeyrek finalde!

Euro 2020'nin en güzel maçını Fransa ile İsviçre oynadı. Favorilerden Fransa karşısında ilk yarıyı 1-0 önde geçen İsviçre, ikinci yarıda bir penaltı kaçırdı ardından maçın kaderi değişti. Benzema iki dakikada Fransa'yı öne geçirdi, Pogba farkı arttırdı ama bu kez İsviçre geri döndü. Seferovic ve Gavranovic'in golleriyle maç uzadı. Müthiş maçın normal süresi ve uzatmaları 3-3 bitince çeyrek finalisti seri penaltı vuruşları belirledi. Mbappe son penaltıyı kaçırdı ve İsviçre çeyrek finale çıktı



