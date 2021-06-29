Elmalı davasında flaş gelişme!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Antalya'da kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun da konu hakkında inceleme başlattığını açıkladı.



BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA: HSK İNCELEME BAŞLATTI



Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Elmalı'da 2 çocuğun cinsel istismara uğramasına ilişkin yargı sürecinin devam ettiğini bildirdi. Bakan Gül, "Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı" dedi.



NE OLMUŞTU?



Olay geçen yıl haziran ayında savcılığa giden babaannenin ihbarıyla ortaya çıktı. 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti. Eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.



Koruma altına alınan iki çocuk üvey babası Rahmi A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı. Çocukların cinsel istismara uğradığı adli tıp raporuyla kanıtlandı.



Küçük kız ve ağabeyi istismarı deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalışmış, bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti.



Soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bıraklıldı. Davanın üçüncü duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Merve A. ve Rahmi A. adli kontrolle serbest bırakıldı.



AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunulmasına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamada bulundu.



Bakanlığın açıklamasında her iki çocuğun da psiklojik destek aldığı belirtilerek "Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" denildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Antalya Elmalı'da gerçekleşen iki kardeşin istismar edilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur: 06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır. Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır. 05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir. 05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur. 21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir. Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."

