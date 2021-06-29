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Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalar!

Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor..

Siyaset / 29 Haziran 2021 Salı 10:37
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda açıklamalar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'de gerçekleşen haftalık grup toplantısında açıklamalar yapıyor. Bahçeli'nin açıklamalarında sıcak gündem ve sınavlara giren öğrenciler yer aldı. İşte Bahçeli'nin ifadelerinden canlı yayın ve öne çıkan bölümler:

"TÜRKİYE BU SİSTEME GEÇECEK GÜÇTEDİR"

"Biz gençlerimizin bir sınava mahkum olmasına karşıyız ve yeni bir sistemi arzuluyoruz. Pek çok üniversitenin kontenjanı dolmamaktadır. Sınavsız üniversite tezini savunuyor ve Türkiye'nin bu sisteme geçecek güce sahip olduğunu düşünüyoruz. Böylece öğrencilerimizi evlatlarımızı yarış atı gibi görmemiş ve müfredat kapsamında başarı ortalaması, olgunlaşma sınavları gibi fırsat eşitliği gözetilerek üniversite geçişi sağlanabilir.

"KÜLTÜRLÜ, ÜRETEN VE İNANÇLI NESİL"

Sınavlara neşter vurmanın, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, kültürlü ve inançlı nesillerin yetiştirilmesi Türkiye'nin kalkınma gayesini kamçılayacaktır.


GENÇLERİMİZ FEDAKARLIĞIN SİMGESİ

Biz gençlerimize baktığımızda Z kuşağı değil akıl, bilim, inanç, fedakarlık ve 'Bir Türk dünyaya bedeldir' sözünün karşılığını görüyoruz. Onları çok seviyoruz. Hangi düşünceyi savunurlarsa savunsunlar hepsini bağrımıza basıyoruz.

KILIÇDAROĞLU KATAR YALANIYLA REZİL OLDU

Katar yalanını mal bulmuş mağribi gibi körükleyen CHP Genel Başkanı 25 Haziran 2021 günü twitter mesajı ile gençlerimizi galeyana getirmek için fitne tezgahını açtı. Vahim olan şudur ki YKS'ye 1 gün kala yalan haber yaymaya yeltenen Kılıçdaroğlu yaş tahtaya basmakla kalmadı. kendini rezil etti.

CHP Genel Başkanı ahlak ve etik taşıyorsa Türk gençliğinden ve YSK'ye giren tüm gençlerimizden derhal özür dilemek zorundadır. Gençlerimize ayıp etmiş, yanlış yapmıştır.

KILIÇDAROĞLU SENİ ESİR ALANI BİZE SÖYLE KURTARALIM

Kılıçdaroğlu'na açık bir teklifim var. Kendisini kim tutmuş ya da esir almışsa korkmasın bize gelsin. Gelemiyorsa ulak göndersin. Yardım edelim yeter ki bu girdaptan çıksın. Borcu varsa ödeyelim. Fidye varsa kurtaralım. Kürek mahkumuna dönüşüyor göz göre göre. Cumhur İttifakı'nın siyasi sahillerine yanaşabilir, itirafçı olabilir ve pişmanlıktan yararlanabilirsin.



Bizler birileri memnun olsun diye eğilip bükülmeyeceğiz. Biizm tercihimiz bizim hedefimiz inandığımız gibi yaşamak, bu rehberlikte duruş sergilemektir. Fincancı katırları ürküyorsa varsın ürksünler.

YUSUFLAR BİZİMDİR

Bir evlat düşünün ki Hakurk'ta teröristlerin dronlu bomba saldırısında üzerine gelen el bombasını bacaklarının arasına alıyor arkadaşları zarar görmesin diye bacağını feda ediyor. Teröriste methiye düzenler bilsin. Onlar sizin Yusuflar bizimdir. Yusufumuzu hep birlikte ayağa kaldıracağız. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.

Devlet Bahçeli

 
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