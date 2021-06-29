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Çin aşısı Sinovac için açıklaması!

Çinli ilaç firması Sinovac tarafından yapılan son dakika açıklamasında CoronaVac aşısının iki dozunun, 3-17 yaş arası çocuk ve genölerde güçlü antikor oluşturduğu duyuruldu. Araştırmada aşı sonrası gençlerin 18-59 yaşlarındaki yetişkinler ile 60 yaş ve üzerindeki yaşlılardan daha fazla antikor ürettiği de vurgulandı.

Güncel / 29 Haziran 2021 Salı 20:45
Çin aşısı Sinovac için açıklaması!

Çinli ilaç firması Sinovac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen CoronaVac aşısının iki dozunun, 3-17 yaş arası çocuk ve ergenlerde güçlü antikor yanıtı oluşturduğu bildirildi.

FAZ 2 ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yayımlanan çalışmada, Çin'in Hıbey eyaletine bağlı Zanhuang ilçesinde 3-17 yaş arası sağlıklı çocuk ve ergenlerde CoronaVac'ın faz 1 ve faz 2 klinik deneylerinin sonuçları paylaşıldı.

Çalışmanın 31 Ekim-2 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Faz 1 aşamasında 72, 12-30 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Faz 2 aşamasında da 480 katılımcı yer aldı.

Katılımcılara 28 gün arayla 1,5 mikrogram ve 3 mikrogram doz aşı yapıldı. Bir grup katılımcı da kontrol grubu olarak gözlendi. Çalışmanın sonucunda, aşının her iki dozunun da uygulandığı çocuk ve ergenlerin yüzde 96'dan fazlasında antikor oluşumu gözlendi. Aşılama sonrası kaydedilen çoğu hafif ve orta şiddetli yan etkilerden en çok görülenin enjeksiyon bölgesinde ağrı (yüzde 13) olduğu bildirildi.

ANTİKOR OLUŞUM ORANI YÜKSEK

Faz 1 çalışmalarında katılımcılardan 69'una, faz 2 çalışmalarında katılımcılardan 467'sine aşının ikinci dozu uygulandı. Faz 1 çalışmalarında, iki doz aşılamadan sonra 1,5 mikrogram ve 3 mikrogram doz uygulanan her iki grupta da antikor oluşma oranı yüzde 100 olarak tespit edildi.

Faz 2 çalışmasında, 1,5 mikrogram doz uygulanan grupta antikor oluşumu yüzde 96,8; 3 mikrogram doz uygulanan grupta da yüzde 100 olarak kaydedildi. Çalışmada, Kovid-19'a karşı CoronaVac aşısının iki dozunun 3-17 yaş çocuk ve ergenler için "güvenli, iyi tolere edilmiş olduğu ve salgısal tepkiler oluşturduğu" kaydedildi.

ARTAN YAŞLA BİRLİKTE BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ AZALIYOR

Araştırmacılar, çocuklar ve ergenler arasındaki bağışıklık tepkilerinin 18-59 yaşlarındaki yetişkinler ile 60 yaş ve üzerindeki yaşlılardan daha yüksek olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, çalışmanın sonuçlarına göre, 3-17 yaş arası çocuklar ve ergenler için aşının iki kez 3 mikrogram doz halinde uygulanması önerisinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Sinovac firması, martta, CoronaVac'ın 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda "etkili ve güvenli" olduğunu bildirmişti.

Sinovac'ın Tıbbi Direktörü Gıng Zıng, yaptığı basın toplantısında, erken ve orta aşamadaki klinik çalışmalara 550'den fazla deneğin katıldığını kaydetmişti.

Sonuçlara göre, aşının 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirten Gıng, aşı denemeleri sırasında 3 ve 6 yaşındaki iki çocukta yüksek ateş görüldüğünü, diğer deneklerin hafif semptomlar gösterdiğini söylemişti.

 
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