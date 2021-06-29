Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme!

Başkan Erdoğan Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel konuların ele alınmasının ardından Başkan Erdoğan, Berdimuhammedov'un doğum gününü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.