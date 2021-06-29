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Ankara'da korkutan yangın!

Ankara'nın Çankaya semtinde, inşaat halindeki 35 katlı bir binanın 34. katında yangın çıktı. İnşaatı tamamlandığında otel ve alışveriş merkezi olarak kullanılacak olan binaya itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangın fazla büyümeden yapılan müdahaleyle söndürüldü.

Yaşam / 29 Haziran 2021 Salı 16:01
Ankara'da korkutan yangın!

Çankaya'nın Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, otel ve alışveriş merkezi olarak yapıldıktan sonra atıl kalan, 35 katlı binanın 33'üncü katından yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Binanın diğer katlarına da yayılan dumanlar, çatıdan yükselirken, çevrede panik oluştu.

İhbarla gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Kaynak çalışması sırasında çıktığı iddia edilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Binanın 150 milyon dolar maliyetle otel ve alışveriş merkezi olarak yapıldığı, daha sonra standartlarını yükseltmek için Alman Aareal Bank'tan 35 milyon dolarlık kredi kullanıldığı öğrenildi.

560 oda, 1000 kişilik balo salonu, 7 toplantı salonu, spor salonları, açık ve kapalı yüzme havuzları, 1200 araç kapasiteli otopark bulunan binanın sahibi ile bankanın kredi sözleşmesindeki ihtilaf nedeniyle mahkemelik olunduğu ve binanın yargı kararıyla bankaya geçtiği belirtildi.

35 Katlı Binada YangınAnkara'da YangınÇankaya'da Inşaatta Yangın

 
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