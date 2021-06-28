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Vertigo Nedir? Vertigo Belirtileri Nelerdir?

Vertigo, halk tabiriyle baş dönmesi pek çok kişinin yaşadığı problemlerden birisidir. Denge kaybına sebep olan ve sersemlik hissi yaratan Vertigo nedir? Vertigo belirtileri nelerdir? Vertigo tedavisi nasıldır?

Sağlık / 28 Haziran 2021 Pazartesi 08:00
Vertigo Nedir? Vertigo Belirtileri Nelerdir?

Vertigo'nun son zamanlarda oldukça yaygın bir hastalık olması üzerine çeşitli endişeler meydana geliyor. Pek çok kişi vertigo tanısının koyulmasının ardından vertigo nedir? Vertigo belirtileri nelerdir? ve Vertigo neden olur? Soruları soruluyor. Peki, Vertigo nedir? ve vertigo tedavisi nasıldır? İşte vertigo hakkında bilinmesi gereken her şey…

Vertigo Nedir?


Halk arasında baş dönmesi bir diğer adı ile vertigo son zamanlarda yaygın olarak görülmektedir. Denge kaybı, sersemlik ve baş dönmesi ile ortaya çıkan hastalık pek çok kişinin vertigo nedir? sorusunu sormasını sağlamaktadır. Özellikle hareket ederken, eğilme ve yürüme durumlarında aksaklıkların meydana gelmesine sebep olan hastalık oldukça ciddi semptomlara sebep olabilmektedir.

Birkaç saniye veya daha fazla süre akut probleme sebep olan vertigo keskin ataklar yaratabilmektedir. Alanında uzman doktorlara yöneltilen vertigo nedir? sorusuna pek çok açıklama yapılmıştır. Vertigo atakları; yürüme, hızlı dönüş, çok hızlı hareket etme ve araç kullanma faktörleri sonucunda ortaya çıkabilir. Ancak vertigo atakları neden olur? Sorusuna alanında uzman doktorlar bu bilgilerin yanı sıra hareketten bağımsız bir şekilde de ortaya çıkabilmektedir.

Vertigo Nedir?

Vertigo Belirtileri Nelerdir?


Vertigo hastalığından şüphelenen ve sürekli baş dönmesi problemi ile karşı karşıya kalan kişiler Vertigo belirtileri nelerdir? Sorusunu sormaktadır. Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda vertigo belirtileri;

•Tansiyonda meydana gelen düşüş,

•Şiddetli baş dönmesi atakları,

•Kuvvette meydana gelen kayıp,

•Kulakta meydana gelen baskı hissi,

•Mide bulantı,

•Gözde meydana gelen kararma,

•Kulak çınlaması,

•Vücutta oluşan dengesizlik,

•Karar verme kabiliyetinde bozukluk,

Vertigo belirtileri arasında yer almaktadır. Vertigo belirtileri nelerdir sorusunu soran kişiler bu durumların yaşanması sonrasında zaman kaybetmeden doktor kontrolünden geçmelidir.


vertigo neden olur

Vertigo Neden Olur?


Vertigo nedenleri ve vertigo neden olur sorusuna verilecek pek çok cevap vardır. Bu anlamda Vertigo neden olur? Sorusu iki farklı şekilde ifade edilebilmektedir. Peki, vertigo nedenleri nedir? ve Vertigo neden olur?

•Santral baş dönmeleri: Santral baş dönmeleri vertigo hastalığının merkezi sinir sistemi problemlerinden ortaya çıkmasını sağlar. Beyin ve beyincik kaynaklı olan baş dönmelerini bu gruba eklemek mümkündür.

•Periferik baş dönmeleri: İç kulak ve sinirlerden kaynaklı meydana gelen baş dönemleri periferik baş dönmeleri grubuna girmektedir. Santral baş dönmelerine oranla daha sık rastlanılan durumlar arasında yer almaktadır.

Vertigo neden olur? ve Vertigo belirtileri nelerdir? Sorusuna alanında uzman doktorlar bu şekilde yanıt verilmektedir.

Vertigo Tedavisi Nasıldır? Vertigo İlacı


Vertigo hastalığı ile karşı karşıya kalan kişiler vertigo tedavisi nasıldır? Sorusunu sormaktadır. İç kulakta yer alan kristallerin yerlerinin değişimi ile meydana gelebilecek olan hastalık çeşitli faktörlerden de meydana gelebilmektedir. Stres, travma, psikolojik bozukluklar ve altta yatan diğer tetikleyiciler vertigo sebepleri arasında yer alabilmektedir. Peki vertigo tedavisi nasıldır?

Vertigo tedavisi uygulanırken ilk olarak sorunun neden kaynaklandığının tespit edilmesi gerekmektedir. Altta yatan hastalık tespit edildikten sonra hastanın öyküsü öğrenilmelidir. Öykünün öğrenilmesi beraberinde fiziki bir muayene gerçekleştirilir.

Vertigo tedavisinde öncelik baş dönmesi problemini azaltmaktır. Denge fonksiyonlarında meydana gelen aksaklıklar için tıbbi müdahaleler gerçekleştirilir. İç kulakta meydana gelen kristal oynaması varsa kristalin eski konumuna gelmesi sağlanır. Vertigo tedavisi nasıldır? Sorusunu soran kişiler bu adımlar ile vertigo tedavisinin nasıl gerçekleşeceğini öğrenebilmektedir.

vertigo tedavisi nasıldır


Vertigo belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.

Vertigo Nedir?Vertigo Belirtileri Nelerdir?Vertigo Neden Olur?Vertigo Tedavisi Nasıldır? Vertigo İlacı

 
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