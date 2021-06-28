Vertigo'nun son zamanlarda oldukça yaygın bir hastalık olması üzerine çeşitli endişeler meydana geliyor. Pek çok kişi vertigo tanısının koyulmasının ardından vertigo nedir? Vertigo belirtileri nelerdir? ve Vertigo neden olur? Soruları soruluyor. Peki, Vertigo nedir? ve vertigo tedavisi nasıldır? İşte vertigo hakkında bilinmesi gereken her şey…





Vertigo Nedir?



Vertigo Belirtileri Nelerdir?



Vertigo Neden Olur?



Vertigo Tedavisi Nasıldır? Vertigo İlacı



Halk arasında baş dönmesi bir diğer adı ile vertigo son zamanlarda yaygın olarak görülmektedir. Denge kaybı, sersemlik ve baş dönmesi ile ortaya çıkan hastalık pek çok kişininsorusunu sormasını sağlamaktadır. Özellikle hareket ederken, eğilme ve yürüme durumlarında aksaklıkların meydana gelmesine sebep olan hastalık oldukça ciddi semptomlara sebep olabilmektedir.Birkaç saniye veya daha fazla süre akut probleme sebep olan vertigo keskin ataklar yaratabilmektedir. Alanında uzman doktorlara yöneltilensorusuna pek çok açıklama yapılmıştır. Vertigo atakları; yürüme, hızlı dönüş, çok hızlı hareket etme ve araç kullanma faktörleri sonucunda ortaya çıkabilir. Ancak vertigo atakları neden olur? Sorusuna alanında uzman doktorlar bu bilgilerin yanı sıra hareketten bağımsız bir şekilde de ortaya çıkabilmektedir.Vertigo hastalığından şüphelenen ve sürekli baş dönmesi problemi ile karşı karşıya kalan kişilerSorusunu sormaktadır. Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda•Tansiyonda meydana gelen düşüş,•Şiddetli baş dönmesi atakları,•Kuvvette meydana gelen kayıp,•Kulakta meydana gelen baskı hissi,•Mide bulantı,•Gözde meydana gelen kararma,•Kulak çınlaması,•Vücutta oluşan dengesizlik,•Karar verme kabiliyetinde bozukluk,arasında yer almaktadır.sorusunu soran kişiler bu durumların yaşanması sonrasında zaman kaybetmeden doktor kontrolünden geçmelidir.vesorusuna verilecek pek çok cevap vardır. Bu anlamdaSorusu iki farklı şekilde ifade edilebilmektedir. Peki,ve•Santral baş dönmeleri: Santral baş dönmeleri vertigo hastalığının merkezi sinir sistemi problemlerinden ortaya çıkmasını sağlar. Beyin ve beyincik kaynaklı olan baş dönmelerini bu gruba eklemek mümkündür.•Periferik baş dönmeleri: İç kulak ve sinirlerden kaynaklı meydana gelen baş dönemleri periferik baş dönmeleri grubuna girmektedir. Santral baş dönmelerine oranla daha sık rastlanılan durumlar arasında yer almaktadır.veSorusuna alanında uzman doktorlar bu şekilde yanıt verilmektedir.Vertigo hastalığı ile karşı karşıya kalan kişilerSorusunu sormaktadır. İç kulakta yer alan kristallerin yerlerinin değişimi ile meydana gelebilecek olan hastalık çeşitli faktörlerden de meydana gelebilmektedir. Stres, travma, psikolojik bozukluklar ve altta yatan diğer tetikleyiciler vertigo sebepleri arasında yer alabilmektedir. Peki vertigo tedavisi nasıldır?uygulanırken ilk olarak sorunun neden kaynaklandığının tespit edilmesi gerekmektedir. Altta yatan hastalık tespit edildikten sonra hastanın öyküsü öğrenilmelidir. Öykünün öğrenilmesi beraberinde fiziki bir muayene gerçekleştirilir.Vertigo tedavisinde öncelik baş dönmesi problemini azaltmaktır. Denge fonksiyonlarında meydana gelen aksaklıklar için tıbbi müdahaleler gerçekleştirilir. İç kulakta meydana gelen kristal oynaması varsa kristalin eski konumuna gelmesi sağlanır. Vertigo tedavisi nasıldır? Sorusunu soran kişiler bu adımlar ile vertigo tedavisinin nasıl gerçekleşeceğini öğrenebilmektedir.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.