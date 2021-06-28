Türk SİHA'ları Arnavutluk yolcusu!

Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) Dağlık Karabağ'daki başarısı birçok ülkenin dikkatini çekmişti. Savaşın seyrini değiştiren SİHA'lara talep her geçen gün artıyor. Azerbaycan, Katar, Ukrayna, Polonya, Libya, Suudi Arabistan ve Tunus'tan sonra Arnavutluk da ulusal güvenliğini artırmak için Türkiye'den SİHA talep edecek.



8 MİLYON 200 BİN EUROLUK EK BÜTÇE ONAYLANDI



Arnavutluk Parlamentosu, Türk SİHA'larının temini için ayrılan 8 milyon 200 bin euroluk ek bütçeyi onayladı. Bu gelişme, Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Çuçi ve askeri yetkililerin Türkiye ziyareti sonrası gerçekleşti.



"ARNAVUTLUK'TA KULLANILMA OLASILIĞINI DEĞERLENDİRİYORUZ"



Çuçi, İstanbul'daki Bayraktar üretim tesisini ziyareti sonrası alımın sinyallerini vermiş, "Türk SİHA sistemlerinin, Arnavutluk'ta sivil ve askeri amaçla kullanılma olasılığını değerlendiriyoruz'' demişti.



BÜTÇEDE ALT YAPI YATIRIMLARINA DA YER VERİLDİ



Öte yandan bütçede, Türkiye ile ortak yürütülecek altyapı yatırımlarına da yer verildi. Tiran Büyük Çevre Yolu, su kanalizasyon sahası ve Ulusal Tiyatro'nun inşası yatırımlar arasında.



