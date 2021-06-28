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Putin yeni silahlarını açıkladı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Sarmat' kıtalararası balistik füzesi, 'Tsirkon' hipersonik füzesi ve yeni S-500 füze savunma sistemi gibi yeni geliştirilen Rus silahlarının yakında Rusya ordusunda göreve başlayacağını duyurdu. Komutanların kendilerini geliştirmesini bekleyen Putin, ileri teknolojileri kullanmada ustalaşmaları gerektiklerini söyledi.

Dünya / 28 Haziran 2021 Pazartesi 22:10
Putin yeni silahlarını açıkladı!

Rusya Devlet Başkan Vladimir Vladimiroviç Putin Kremlin'de askeri üniversitelerin mezunlarıyla bir araya geldi.

Burada, yeni geliştirilen Rus silah sistemlerinin Rusya ordusunda ne zaman göreve başlayacağı hakkında açıklamalarda bulundu.

PUTİN: YAKINDA BAŞLAYACAK

Moskova merkezli Sputnik'in aktardığına göre Putin, ''Avangard' hipersonik füze kompleksi ile 'Kinjal' hipersonik füze sistemleri, halihazırda orduda göreve başladı. 'Sarmat' kıtalararası balistik füzesi, 'Tsirkon' hipersonik füzesi ve S-500 füze savunma sistemi ve benzeri gibi diğer benzersiz silah sistemleri de yakında başlayacak' ifadelerini kullandı.

'ÜLKENİN SAVUNMA POTANSİYELİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK OLACAK'

2034 yılına kadarki dönemi kapsayan yeni devlet silahlanma programı oluşturma çalışmalarının önde gelen bilimsel toplulukların, savunma enstitülerinin ve tasarım bürolarının yaptığı geliştirmeler dikkate alınarak sürdüğünü belirten Putin, 'Programın uygulanması, ülkenin savunma potansiyelinin güçlendirilmesine yönelik olacak. Elbette sizler, bu teknik donanımları kullanacaksınız' diye konuştu.

'KOMUTANIN SORUMLULUĞU ARTIK BİRKAÇ KAT ARTMIŞ DURUMDA'

Savunma alanında modernleşen Rus ordusunun komutanların rol ve sorumluluklarını özel kılan ileri teknolojilerin, yeniliklerin ve bilgilerin gerçek bir birleşimi olduğunu vurgulayan Putin, 'Komutanın rolü ve sorumluluğu artık birkaç kat artmış durumda. Sadece askeri bilim alanında sağlam ve temel teorik eğitime değil, aynı zamanda kendimizi sürekli geliştirmeye, astların en yeni askeri teçhizatta ustalaşmasına yardımcı olmaya ihtiyacımız var' sözlerini kullandı.

 
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