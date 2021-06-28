Pnömoni Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Pnömoni nedir? sorusu son zamanlarda pek çok kişi tarafından sorulan sorular arasında yer almaktadır. Halk arasında bilinen yaygın adıyla zatürre, akciğerde bulunan hava keselerinin iltihaplı sıvılarla dolmasıdır. Özellikle 0-4 yaş arasındaki çocuklarda görülen Zatürre nedir? Zatürre belirtileri nelerdir? Zatürre nasıl bulaşır?





Pnömoni (Zatürre) Nedir?

Zattüreden Korunma Yolları Nelerdir?



Pnönomi (Zatürre) Nasıl Bulaşır?

Pnönomi (Zatürre) Belirtileri Nelerdir?



Zatürre Tedavisi Nasıldır?



Zatürreye İyi Gelen Gıdalar Nelerdir?

sorusuna alanında uzman doktorlar pek çok yanıt gerçekleştirmektedir. Akciğerdeki hava keselerinin iltihaplı sıvılarla dolmasıyla ortaya çıkan Pnömoni, tedavi edilmediğinde ciddi semptomlara sebep olabilir. Öksürük, hapşırma, ateş ile ortaya çıkan hastalık ilerleyen aşamalarda kalıcı hasarların oluşmasına sebep olmakyadır.Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda zatürreden korunma yolları nelerdir? sorusunun cevabı;•Burun ve ağıza dokunmadan önce eller mutlaka yıkanmalıdır.•Öksürük ve hapşırık sonrasında kullanılan mendil tekrar kullanılmamalıdır.•Bardak ve diğer mutfak eşyaları ortak kullanılmamalıdır.•Sigara ve alkol gibi bağışıklık düşüren alışkanlıklardan uzak durulmalıdır.Zatürre hastalığına sebep olan solunum yolları enfeksiyonu grip gibi oldukça bulaşıcıdır. Bu durumun bilinmemesi hastalığın bulaşıcılığının artmasını sağlarken pek çok kişinin deSorusunu sormasına sebep olmaktadır. Peki,•Hapşırma,•Öksürme,•Ortak alan kullanımı,•Bardak, mendil, çatal ve kaşık gibi eşyalara temas,•Ortak eşya kullanımı,•Ellerin ağza teması,Zatürre hastalığının bulaşmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple hamilelerin, çocukların ve yaşlıların yanında oldukça fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Toplu taşıma araçları zatürre hastalığının bulaşıcılığını artırmaktadır.Zatürre hastalığından şüphe edilmesiyle birlikte pek çok kişi Pnömoni belirtileri nelerdir? sorusunu sormaktadır. Özellikle kış ağlarında havaların soğumasıyla birlikte zattüre hastalığında artış gözlemlenmektedir. Bu sebeple Zatürre hastalığının diğer solunum yolu hastalıklarıyla karıştırılması mümkündür. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta Pnömoni belirtileri nelerdir? sorusunun cevabını iyi bilmektedir. Peki,• Yüksek ateş görülmesi,•Öksürük,•Vücutta meydana gelen üşüme ve titreme,•Sürekli meydana gelen sarı ve yeşil renk balgam,•Göğüste ağrı,•Nefes almada zorluk,•Vücut ağrısı,•Yorgunluk,•Halsizlik,•Karında meydana gelen ağrı,•Kusma,•Mide bulantısı,•65 yaş üstünde meydana gelen bilinç karmaşası,sorusunun cevabıdır.görülmesi durumunda ciddi semptomların önüne geçmek adına zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.Zatürre hastalığına yakalanan kişiler sıklıklaSorusunu gündeme getirmektedir. Zatürre tedavisinde hastanın yaşı, klinik durumu, etken olan bakteri ve diğer faktörler tedavi yöntemini değiştirebilmektedir. Bu sebeple virüslerin sebep olduğu zattürelerde antibiyotik tedavisi uygulanmazken hastanın dinlenmesi sağlanır. Belirtilerin şiddetli olduğu ve bakterilerden kaynaklanan zatürrelerde ise antibiyotik tedavisi gerçekleştirmektedir. Alanında uzman doktorlarSorusuna bu şekilde yanıt vermektedir.Yapılan araştırmalar sonucunda doğru beslenmenin zatürreye iyi geldiği kanıtlanışmıştır. Peki,İşte•Elma•Muz•Domates•C vitamini•Ihlamur•Rezeneolarak bilinmektedir.görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir.