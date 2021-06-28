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Pnömoni Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Pnömoni, halk arasında bilinen adıyla zatürre hastalığı akciğerdeki hava keselerinin iltihaplı sıvılarla dolmasına verilen isimdir. Virüs, bakteri ve mantar enfeksiyonları sonucunda oluşan Pnömonıi tedavi edilmediği durumlarda ciddi semptomlara sebep olmaktadır. Peki, Pnömoni nedir? Pnömoni belirtileri nelerdir? Zatürre nedir? Zattüre neden olur? Zattüre tedavisi nasıldır?

Sağlık / 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:52
Pnömoni Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Pnömoni nedir? sorusu son zamanlarda pek çok kişi tarafından sorulan sorular arasında yer almaktadır. Halk arasında bilinen yaygın adıyla zatürre, akciğerde bulunan hava keselerinin iltihaplı sıvılarla dolmasıdır. Özellikle 0-4 yaş arasındaki çocuklarda görülen Zatürre nedir? Zatürre belirtileri nelerdir? Zatürre nasıl bulaşır?


Pnömoni (Zatürre) Nedir?


Pnömoni (Zatürre) nedir? sorusuna alanında uzman doktorlar pek çok yanıt gerçekleştirmektedir. Akciğerdeki hava keselerinin iltihaplı sıvılarla dolmasıyla ortaya çıkan Pnömoni, tedavi edilmediğinde ciddi semptomlara sebep olabilir. Öksürük, hapşırma, ateş ile ortaya çıkan hastalık ilerleyen aşamalarda kalıcı hasarların oluşmasına sebep olmakyadır.

Zatürre Tedavisi Nasıldır?

Zattüreden Korunma Yolları Nelerdir?


Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda zatürreden korunma yolları nelerdir? sorusunun cevabı;

•Burun ve ağıza dokunmadan önce eller mutlaka yıkanmalıdır.

•Öksürük ve hapşırık sonrasında kullanılan mendil tekrar kullanılmamalıdır.

•Bardak ve diğer mutfak eşyaları ortak kullanılmamalıdır.

•Sigara ve alkol gibi bağışıklık düşüren alışkanlıklardan uzak durulmalıdır.


Pnönomi (Zatürre) Nasıl Bulaşır?


Zatürre hastalığına sebep olan solunum yolları enfeksiyonu grip gibi oldukça bulaşıcıdır. Bu durumun bilinmemesi hastalığın bulaşıcılığının artmasını sağlarken pek çok kişinin de Zatürre nasıl bulaşır? Sorusunu sormasına sebep olmaktadır. Peki, Pnömoni (Zatürre) nasıl bulaşır?

•Hapşırma,

•Öksürme,

•Ortak alan kullanımı,

•Bardak, mendil, çatal ve kaşık gibi eşyalara temas,

•Ortak eşya kullanımı,

•Ellerin ağza teması,

Zatürre hastalığının bulaşmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple hamilelerin, çocukların ve yaşlıların yanında oldukça fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Toplu taşıma araçları zatürre hastalığının bulaşıcılığını artırmaktadır.

Zatürreye İyi Gelen Gıdalar Nelerdir?

Pnönomi (Zatürre) Belirtileri Nelerdir?


Zatürre hastalığından şüphe edilmesiyle birlikte pek çok kişi Pnömoni belirtileri nelerdir? sorusunu sormaktadır. Özellikle kış ağlarında havaların soğumasıyla birlikte zattüre hastalığında artış gözlemlenmektedir. Bu sebeple Zatürre hastalığının diğer solunum yolu hastalıklarıyla karıştırılması mümkündür. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken nokta Pnömoni belirtileri nelerdir? sorusunun cevabını iyi bilmektedir. Peki, Pnömoni (Zatürre) belirtileri nelerdir?

• Yüksek ateş görülmesi,

•Öksürük,

•Vücutta meydana gelen üşüme ve titreme,

•Sürekli meydana gelen sarı ve yeşil renk balgam,

•Göğüste ağrı,

•Nefes almada zorluk,

•Vücut ağrısı,

•Yorgunluk,

•Halsizlik,

•Karında meydana gelen ağrı,

•Kusma,

•Mide bulantısı,

•65 yaş üstünde meydana gelen bilinç karmaşası,

Pnömoni (Zatürre) belirtileri nelerdir? sorusunun cevabıdır. Pnömoni belirtileri görülmesi durumunda ciddi semptomların önüne geçmek adına zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.

Zattüreden Korunma Yolları Nelerdir?

Zatürre Tedavisi Nasıldır?


Zatürre hastalığına yakalanan kişiler sıklıkla Zatürre tedavisi nasıldır? Sorusunu gündeme getirmektedir. Zatürre tedavisinde hastanın yaşı, klinik durumu, etken olan bakteri ve diğer faktörler tedavi yöntemini değiştirebilmektedir. Bu sebeple virüslerin sebep olduğu zattürelerde antibiyotik tedavisi uygulanmazken hastanın dinlenmesi sağlanır. Belirtilerin şiddetli olduğu ve bakterilerden kaynaklanan zatürrelerde ise antibiyotik tedavisi gerçekleştirmektedir. Alanında uzman doktorlar Zatürre tedavisi nasıldır? Sorusuna bu şekilde yanıt vermektedir.

Pnönomi (Zatürre) Nasıl Bulaşır?

Zatürreye İyi Gelen Gıdalar Nelerdir?


Yapılan araştırmalar sonucunda doğru beslenmenin zatürreye iyi geldiği kanıtlanışmıştır. Peki, Zatürreye iyi gelen gıdalar nelerdir? İşte Zatürreye iyi gelen gıdalar listesi;

•Elma

•Muz

•Domates

•C vitamini

•Ihlamur

•Rezene

Zatüreye iyi gelen yiyecekler olarak bilinmektedir.

Zatürre belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir.

Zatürre Nedir?Zatürre Belirtileri Nelerdir?Pnömoni Nedir?Pnömoni Belirtileri Nelerdir?Zatürre Tedavisi Nasıldır?

 
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