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Marmaris şehidi son yolculuğuna uğurlandı!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleşen yangını söndürme çalışmaları sırasında şehit düşen orman işçisi Görkem Hasdemir, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşam / 28 Haziran 2021 Pazartesi 16:39
Marmaris şehidi son yolculuğuna uğurlandı!

Marmaris-İçmeler karayolu Turban mevkii Pamucak Tepesi'nde, dün saat 10.00 sıralarında, ilk belirlemelere göre enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlar nedeniyle orman yangını çıktı.

Muğla ve çevre kentlerden gelen birçok ekip, yangına müdahale etti. Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir, şehit oldu.

Görkem Hasdemir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, evinden helallik alınmasının ardından Köyceğiz Merkez Camii'ne getirildi. Şehit Hasdemir için yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşı döktü.

Törende Görkem Hasdemir'in eşi Ayşegül Gümüş Hasdemir, babası Savaş Hasdemir ve kardeşi Merve Ayhan, güçlükle ayakta durabildi.

Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şehidin babası Savaş Hasdemir'e, Kuran ve Türk bayrağı hediye etti.

Törende Vali Orhan Tavlı, Belediyesi Başkan Vekili Cumhur Çoban, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Marmaris Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek de katıldı. Hasdemir'in cenazesi, kılınan namaz sonrası Boğasa Mezarlığı'na toprağa verildi.

RÜZGAR TERS YÖNDE ESİNCE ALEVLERİN ARASINDA KALMIŞLAR

Şehit Görkem Hasdemir'in, Beldibi Yangın İlk Müdahale ekibinde görev yaptığı ve alevlere ilk müdahaleyi yapan ekipte yer aldığı belirtildi.

Hasdemir'in de yer aldığı 6 kişilik söndürme ekibinin, çalışmalar sırasında rüzgarın ters esmesi üzerine alevlerin arasında kaldığı, diğer arkadaşlarının alevlerin arasından çıkmayı başardığı bildirildi.

Ayşegül Gümüş Hasdemir ile 8 yıllık evli olan Hasdemir'in, Kuzey (3) ile Demir (8) isimli 2 çocuğu bulunuyor.

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