Bakan Koca’dan ’Meliha bebek’ paylaşımı!

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



'Meliha bebeğe 13.20 civarında Sivas Koyulhisar Devlet Hastanesi'nde aspirasyon pnömonisi ön tanısı kondu. Hava ambulansı Sivas'tan 13.40'ta kalktı, 14.08de Koyulhisar'a ulaştı. Meliha 14.47de Sivas Numune Hastanesi Pediatri Acilde tedavi altına alındı. Bu ekipten mutlusu var mı?'