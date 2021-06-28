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Aynı parkı iki kez açtı!

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi, 84 gün önce açılışını sanatçılarla yaptığı parkı bu kez CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın katıldığı törenle yeniden açtı

Siyaset / 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:46
Aynı parkı iki kez açtı!

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 3 Nisan'da gerçekleşen Portakal Çiçeği Karnavalı'nda sanatçılarla birlikte Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan "Portakal Çiçeği Parkı" nın açılışını yaptı. Ancak aylar sonra 23 bin metrekarelik "Portakal Çiçeği Parkı" parkın ikinci kaz açılışı için kentin değişik noktalarına afiş asan ve sosyal medyadan reklamlar veren Karalar şaşırttı. Karalar'ın 84 gün sonra düzenlediği Sarıçam ilçesindeki kreşin temel atma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da katıldı. CHP heyeti o törenden sonra konvoy halinde Portakal Çiçeği Parkı'nı ikinci kez açtı.

'TANITIM IÇIN YAPTIK'

Parkı ikinci kez açtığını itiraf eden Karalar "Bu parkı Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açmıştık. Bu park bizim Yüreğir ilçesinde yaptığımız ön önemli parktır. Parkı Yüreğirlilere daha iyi tanıtmak için açtık" diye konuştu. Adanalılar sosyal medyadan mesajlarıyla parkın ikinci kez açılmasını 'ti'ye aldı. Mesajlarda "Nisan'da açılışı yapılan parkın yeniden açılması nedir? Zeydan başkan, Adanalı'nın parasını siyasi şovuna harcamayı bırak. Ayda bir kez o parkın açılışı yapılıyor" ifadeleri yer aldı.

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