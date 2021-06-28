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Aşı karşıtı doktor Bilgehan Bilge'nin skandal açıklamalarına soruşturma!

Aşı karşıtlarının Üsküdar'da yaptığı mitingde konuşan Op. Dr. Bilgehan Bilge, "Bu bir slogan ya da şaka değil, yargılanacaklar." dedi. İstanbul Tabip Odası Bilge'nin skandal sözlerine tepki gösterdi.

Sağlık / 28 Haziran 2021 Pazartesi 13:49
Aşı karşıtı doktor Bilgehan Bilge'nin skandal açıklamalarına soruşturma!

Dünya yeni tip koronavirüs salgınından kurtulmaya çalışırken toplumu çeşitli komplo teorileri ile korkutan birtakım çevreler aşı karşıtlığını sürdürüyor.

AŞI KARŞITLARI MİTİNG YAPTI
Kovid-19'un ortaya çıktığı günden bu yana virüse inanmayanlar, yaşananları bir tiyatro olarak görenler var. Aşının bulunmasıyla birlikte aşı karşıtları da örgütlenmeye başladı.

DÜNYADA VİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI 4 MİLYONA YAKLAŞTI
Yeni tip koronavirüs salgını dünyada yaklaşık 4 milyon kişinin ölümüne neden olmasına rağmen virüse de aşıya da inanmayanlar, Türkiye'de de belli bir sayıya ulaştı. Aşı karşıtları, İstanbul Üsküdar'da toplanıp miting yaptı. Mitingde konuşan Op. Dr. Bilgehan Bilge'nin sözleri, büyük tartışma yarattı.

'HEKİMLER YARGILANACAK'
'Asla ve kat'a aşı olmayın.' diyen Bilge, şunları söyledi:

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI TEHDİT ETTİ
'Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar. Aşıyı vuran zavallı sağlık memuru hemşireler değil, hekimler yargılanacak.' diyerek sağlık çalışanlarını tehdit etti.

BİLGEHAN BİLGE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Op. Dr. Bilgehan Bilge'nin yaptığı konuşmaya, İstanbul Tabip Odası'ndan tepki geldi. Bilgehan Bilge hakkında, tabip odasınca soruşturma açıldığı duyuruldu.

İstanbul Tabip Odası'nın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

ŞARLATANLAR
'Koronavirüs pandemisinde resmi rakamlara göre bile kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 50 bine yaklaştı. (Gerçek sayıların bunun iki, üç katı olduğunu biliyoruz.) Hala daha günlük vaka sayıları 5 binin, günlük ölüm sayıları ellinin üzerinde seyrediyor. Koronavirüse karşı en önemli mücadele yönteminin aşı olduğunun açık olmasına karşın aralarında tıp fakültesi mezunu bazı 'şarlatanlar'ın da bulunduğu çevreler ise akıl ve bilim karşıtı yalanlarla toplumda aşı tereddütü, karşıtlığı yaymaya çalışıyorlar.

Aşı karşıtı çevrelerin İstanbul Üsküdar'da 'Plandemi büyük buluşması' adıyla düzenlediği 'miting'de 'Asla ve kat'a aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM'lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar' şeklinde konuşma yapan kişinin Dr. B. B. olduğuna dair basında yer alan iddialarla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası tarafından adı geçen hekim hakkında soruşturma açılmış olup sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır.'

Bilgehan BilgeAşı Karşıtı Doktor

 
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