Terör mağdurlarına devlet sahip çıkıyor

Güvenlik güçleri, teröre karşı amansız bir mücadele verirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da terör mağdurlarının yaralarını sarmak için seferber oldu. Bakanlık, terör mağduru ailelere, Türkiye'nin her köşesine yayılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla elini uzatıyor. Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarara uğrayan siviller için Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, 2004 yılında yürürlüğe girdi. Bu kanun hükümlerine göre, hayatını kaybedenlerin mirasçıları ile yaralananlara ve engelli hale gelenlere tazminat ödeniyor. 2012 yılında yapılan düzenlemeyle terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ile engelli hale gelenlere aylık bağlanması sağlandı. Bu kapsamda maluliyet derecesine göre aylık bağlanıyor.



İSTİHDAM HAKKI TANINIYOR



Sivil terör mağdurlarına maddi desteğin yanı sıra istihdam hakkı veriliyor. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörden zarar gören vatandaşların yakınlarına da kamuda istihdam hakkı tanındı. 2013 yılında yapılan düzenlemeyle de engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi, hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişiye istihdam hakkı sağlanıyor.

