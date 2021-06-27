USD (Alış - Satış) : 8,68 - 8,69 EURO (Alış - Satış) : 10,36 - 10,38
 

Terör mağdurlarına devlet sahip çıkıyor

Sivil terör mağdurları, maddi ve manevi olarak devletin himayesine alındı. Şehitlerin mirasçılarına ve yaralananlara nakdi ödeme yapılıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödeniyor

Güncel / 27 Haziran 2021 Pazar 09:10
Terör mağdurlarına devlet sahip çıkıyor

Güvenlik güçleri, teröre karşı amansız bir mücadele verirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da terör mağdurlarının yaralarını sarmak için seferber oldu. Bakanlık, terör mağduru ailelere, Türkiye'nin her köşesine yayılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla elini uzatıyor. Terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarara uğrayan siviller için Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, 2004 yılında yürürlüğe girdi. Bu kanun hükümlerine göre, hayatını kaybedenlerin mirasçıları ile yaralananlara ve engelli hale gelenlere tazminat ödeniyor. 2012 yılında yapılan düzenlemeyle terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle hayatını kaybedenlerin hak sahipleri ile engelli hale gelenlere aylık bağlanması sağlandı. Bu kapsamda maluliyet derecesine göre aylık bağlanıyor.

İSTİHDAM HAKKI TANINIYOR

Sivil terör mağdurlarına maddi desteğin yanı sıra istihdam hakkı veriliyor. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terörden zarar gören vatandaşların yakınlarına da kamuda istihdam hakkı tanındı. 2013 yılında yapılan düzenlemeyle de engelli hale gelenlerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendileri veya kardeşlerinden birisi, hayatını kaybedenlerin ise eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişiye istihdam hakkı sağlanıyor.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma VakfıTerörTerör MağdurlarıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement