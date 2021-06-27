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Su Çiçeği Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Su çiçeği pek çok kişinin bildiği hastalıklar arasında yer almaktadır. Bebeklik, çocukluk ya da yetişkinlik fark etmeksizin her yaş grubunda görülen su çiçeği nedir? Su çiçeği belirtileri nelerdir? Su çiçeği tedavi edilmezse…

Sağlık / 27 Haziran 2021 Pazar 16:10
Su Çiçeği Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Suçiçeği özellikle bebeklik döneminde pek çok soruna yol açabilecek hastalıklardan birisidir. Suçiçeği nedir? Sorusu ile ilk kez karşılaşan kişilerin suçiçeği tedavi yöntemlerini ve suçiçeği belirtilerini öğrenmesi oldukça önemlidir. Peki, suçiçeği nedir? Suçiçeği belirtileri nelerdir? Suçiçeği tedavisi nasıldır?

Suçiçeği Nedir?



Günümüzde pek çok kişi suçiçeği nedir? Sorusunu sormaktadır. Sıklıkla 5-10 yaşlarında görülen bu bulaşıcı hastalığa neredeyse herkes yakalanıyor. Varicella Zoster virüsünün sebep olduğu suçiçeği hastalığı genellikle çocuklarda görülse de her yaş grubundan insanın geçirdiği bir hastalıktır. Alanında uzman doktorlar suçiçeği hastalığının kuluçka süresinin 13-22 gün olduğunu belirtmiştir. Bu da demek oluyor ki hastalığı geçiren bir kişi belirtileri görmeden 2 gün önce hastalığı bulaştırmaya başlamaktadır. Hastalığın bulaşıcılığı vücutta meydana gelen kırmızı yaraların kabuk tuttuğu zamana kadar devam eder.

Su Çiçeği Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Su Çiçeği Belirtileri Nelerdir?


Suçiçeği çoğunlukla çocukluk yaşlarında görülen hastalıklardandır. Varicella Zoster virüsünün sebep olduğu bu hastalık oldukça bulaşıcıdır. Bu sebeple suçiçeği hastalığının belirtilerinin bilinmesi bulaşıcılığın önüne geçmek adına oldukça önemlidir. Suçiçeği hastalığından korunmak isteyenler için suçiçeği aşısı uygulanmaktadır. Sadece çocukluk yaşlarında değil ileri yaşlarda da ortaya çıkabilen bu hastalıktan korunmak için aşılama büyük önem taşımaktadır. Peki, su çiçeği belirtileri nelerdir?

•Vücutta kızarıklık oluşması,

•Vücutta su dolu döküntüler meydana gelmesi,

•Kızarıklık oluşumundan sonra kaşıntı yaşanması,

•Gövde ve yüzde, saç derisinde döküntü oluşumu,

•Ateş,

•Kuru öksürük,

•Nefes alma zorluğu,

•Göğüs ağrısı,

•Boyun ve sırt ağrısı,

Suçiçeği belirtileri arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda suçiçeği hastalığı geçiren kişiyle temas etmemek gerekmektedir. Zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek ise tedavi sürecinin olumlu ilerlemesini sağlayacaktır.

Suçiçeği Nedir?

Su Çiçeği Nasıl Olur?



Su çiçeğinin görülmesi ile özellikle ebeveynler su çiçeği nasıl olur sorusunu sormaktadır. Suçiçeği vücutta bulunan bir virüs sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Vücutta görülen döküntüler ile teşhis edilen suçiçeği, ilaç kullanımı ile geçmektedir. Hastalık yaklaşık olarak 5-10 sürmektedir.


Su Çiçeği Kimler İçin Risklidir?



•Yeni doğan bebeklerde özellikle bir aylık bebeklerde,

•Erken doğum yaşayan bebeklerde,

•Kortizon tedavisi görenlerde,

•Bağışıklık sistemi güçsüz olan kişilerde,

•Gebelerde,

Su çiçeği riski oldukça fazladır. Bu kişilerin su çiçeği olması durumunda ciddi semptomlar ortaya çıkabilmektedir. Su çiçeği kimler için risklidir sorusunu soran kişiler için alanında uzman doktorlar bu açıklamayı gerçekleştirmiştir.


Su Çiçeği Kimler İçin Risklidir?

Su Çiçeği Tedavisi Nasıldır?


Su çiçeği hastalığı geçiren ya da suçiçeği hastası ile temas eden kişilerden suçiçeği tedavisi nasıldır? Sorusu gündeme gelmektedir. Alanında uzman doktorlar bulgulara bakılarak tedavi yöntemi uygulandığını açıklamaktadır. Kaşıntı yaşanması durumunda ağız yoluyla ya da sürülerek kullanılan kaşıntı kremleri verilmektedir. Bu durumun yanı sıra bağışıklık sistemi çöken hastalara ise antiviral tedavi gerçekleştirilmektedir. Bu sebeple temas edenler de hastalığı geçirenler de semptomların görülmesinden sonra doktor kontrolüne gitmelidir.

Su çiçeği belirtileri nelerdir? Su çiçeği neden olur? Sorularını soran kişiler bu bilgiler doğrultusunda su çiçeğini kısa süre içerisinde atlatabilmektedir. Ciddi semptomların görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.

Suçiçeği Nedir?Suçiçeği Belirtileri Nelerdir?Suçiçeği Tedavisi Nasıldır?Suçiçeğine Ne Iyi Gelir?Su Çiçeği Kimler Için Risklidir?

 
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