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Muğla'daki yangından acı haber!

Marmaris ile İçmeler karayolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Orman Genel Müdürlüğü'ndan yapılan son dakika açıklamasında: "Marmaris İçmeler’de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu" ifadeleri kullanıldı...

Güncel / 27 Haziran 2021 Pazar 13:58
Muğla'daki yangından acı haber!

Son dakika haberi:Marmaris ile İçmeler karayolu üzerindeki Pamucak mevkisinde, orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti.

Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi. Gelen son dakika bilgisine göre ise; Yangına müdahale eden 1 personelin şehit düştüğünü açıkladı. OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var. Marmaris İçmeler'de halen devam eden orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın' denildi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, yangınla ilgili şu açıklamaları yaptı:
'Şu anda ekiplerimiz müdahale ediyor. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde güzel haberi vereceğimizi ümit ediyorum. Şu anda ekiplerimiz vatandaşların yangından etkilenmemesi için yoğun çaba gösteriyor. Vatandaşlarımız rahat olsun. Kısa bir zamanda sonuç almayı hedefliyoruz...'

 
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