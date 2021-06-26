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Başkan Erdoğan talimat verdi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi'nde çekilmenin kadına yönelik şiddetle mücadele etkilemeyeceğini belirterek, "Şiddetle mücadelede taviz yok. Gereken ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kadın Şiddet Yasası konusunda emin olun geriye dönüş yok" dedi.

Güncel / 26 Haziran 2021 Cumartesi 10:44
Başkan Erdoğan talimat verdi!

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kadın STK'ların yöneticileri, kadın siyasetçi, akademisyen, hukukçu ve doktorlar ile bir araya geldi. Toplumun tüm kesimlerini temsil eden grup, kadına yönelik şiddetin önlemesini masaya yatırdı. Ağırlıklı olarak İstanbul Sözleşmesi ve 1 Temmuz sonrası dönemin ele alındığı toplantıda dile getirilen görüşler özetle şöyle:

*6284 Sayılı Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Yasası ve buna bağlı uygulamalarda da bazı değişikliklerin olmasından endişe duruyoruz. Bu yasanın tek başına sözleşmenin yarattığı boşluğu dolduramamasından endişeyi ediyoruz.

*Şimdi de ilgili yasaya ilişkin tavırlar başladı. Buradan geri adım olmaması lazım. Sözleşmeden doğabilecek boşlukların hızla doldurulması lazım.

*Sözleşmeden çekilmenin kadına yönelik şiddet ile mücadelede geri adım olduğu, sanki şiddeti izin verdiği gibi bir aldı oluşturuluyor. Sözleşmeden çekilmenin şiddet ile mücadelede en küçük bir geri adım anlamına gelmediğinin kamuoyuna anlatılması gerekiyor.

*Belli bir kesim özellikle muhafazakar kadın STK'Larını İstanbul Sözleşmesine karşı tavırlarını nedeniyle hedef aldı.

ERDOĞAN'DAN GÜVENCE

Başkan Erdoğan ise İstanbul Sözleşmesi'nden neden çekilme kararı aldıklarını anlatırken, şöyle dedi:

'Sözleşmeden çıktık, bu konuda bir geriye dönüş olmaz artır. Sözleşmeden çıkmamız kadınlardan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Bir grup, toplamsal hayatı maniple ettiği ve böyle bir hava oluştuğu için sözleşmeden çekildik... Şimdi kadına yönelik şiddet ile daha fazla mücadele edeceğiz. Şiddet ile mücadele konusunda asla taviz vermeyeceğiz çünkü kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Şu anda kadınlarımızı nasıl koruyorsak aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Şiddete hiçbir tolerans tanımayacağız. Bunun için gerekli hukuki alt yapımız var. İlgili yasa tavizsiz uygulanacak. Yasa ya da uygulama boşluk varsa bunlar da giderilir. '

Erdoğan, kadınların 'Kadına Şiddet Yasası ile ilgili de değişiklik olacağı yönündeki endişeler var' demesi üzerine, 'Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Emin olun gerek yasa gerekse şiddet ile mücadelede geriye dönüş yok' diye konuştu.

1 TEMMUZ'DA EYLEM PLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme sürecinin 1 Temmuz'da tamamlanacağı ve herhangi bir aksaklık oluşmaması için genelge yayınladıklarını bildirdi. Yanık, 1 Temmuz'da da Cumhurbaşkanımız başkanlığında Şiddet ile Mücadele Eylem Planını açıklayacağız' diye konuştu.

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