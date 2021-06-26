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11 adrese sahte içki operasyonu!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 9'u entübe, 14 kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğü sahte içki zehirlenmesi ile ilgili polis harekete geçti. 11 adrese baskın yapıldı. Sahte içkilerin ele geçirildiği olayda 5 kişi gözaltına alındı.

Yaşam / 26 Haziran 2021 Cumartesi 13:35
11 adrese sahte içki operasyonu!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 9'u entübe, 14 kişinin de hastanede tedavisinin sürdüğü sahte içki zehirlenmesi olayına ilişkin polis, 11 ayrı adrese baskın yaptı. Sahte içkilerin ele geçirildiği olayda 5 kişi gözaltına alındı.

Çorlu'da önceki gece Hıdırağa Mahallesi Çiçek 4'üncü Sokak'ta bir bakkalın yanında Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam (26) yerde baygın yatarken bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hussam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hussam'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Önceki geceden itibaren hastaneye zehirlenme şüphesiyle 14 kişi daha başvurdu. Bu kişilerin yapılan kontrollerinde içtikleri sahte rakıdan zehirlendikleri belirlenerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı, durumu ağır olan 9 kişi entübe edildi.

POLİS 11 ADRESE BASKIN YAPTI

Olayın ardından polis ekipleri, ilçede geniş çaplı operasyon başlattı. Durumu iyi olan ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, Hıdırağa Mahallesi'nde zehirlenen 6 kişinin, Kudret U.'nun işlettiği büfeden pet şişede rakı satın aldığını belirledi. Gözaltına alınan Kudret U.'nun büfe ve evinin bodrumunda yapılan aramalarda pet şişeler içinde 27 litre el yapımı sahte içki, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Operasyonlarını genişleten polis, toplam 6 iş yeri ve bir ev olmak üzere 11 ayrı adreste yaptığı aramalarda, 52 litre sahte içki, 200 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 20 şişe gümrük kaçağı içki, 260 cinsel içerikli hap, 7 cinsel gücü artırıcı jel ele geçirdi. Sahte içkilerin bulunduğu büfe sahipleri Kudret U.'nin yanı sıra, Hüseyin Ş., Süleyman M. ve Cengiz G. de gözaltına alındı.

DAĞITIM MERKEZİNE OPERASYON

Polis, gözaltına alınan 4 şüphelinin verdiği ifadeler doğrultusunda sahte içkilerin ve sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin Metin D. tarafından yapıldığını tespit etti. Metin D.'nin evi, eklentileri ve deposunda yapılan aramalarda 102 litre etil alkol, pet şişiler içinde 74,5 litre el yapımı sahte içki ele geçirdi. Metin D. de gözaltına alındı.

AYNI MARKA ŞİŞE DETAYI

Çorlu'da sahte içki bulunan pet şişelerin tümünde bir firmanın aynı marka şişelerinin kullanıldığı belirlendi. Tedavi görenlerin evlerinde, büfelerde, dağıtım deposunda aynı şişeleri bulan polis, bu konuda da araştırma başlattı.
Sahte içki olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin soruşturması çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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