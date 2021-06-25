Yüksek Ateş Nedir? Evde Ateş Nasıl Düşürülür?

Yüksek ateş çeşitli hastalıkların etkisiyle ortaya çıkan oldukça önemli, problemlerden birisidir. Düşürülmemesi durumunda ciddi semptomlar ortaya çıkabilmektedir. İlk kez yüksek ateş problemi ile karşılaşan kişiler yüksek ateş nedir? sorusunu sorarken alanında uzman doktorlar yüksek ateş hakkında pek çok bilgi vermektedir. Yüksek ateş nedir? Yüksek ateşin nedenleri nelerdir?





Yüksek Ateş Nedir?



Yüksek Ateşin Nedenleri Nelerdir?



Yüksek Ateş Nasıl Önlenir?



Yüksek Ateş Belirtileri Nelerdir?



Evde Ateş Nasıl Düşürülür?



Yüksek ateş bireylerin ücut sıcaklıklarının olması gerekenden yüksek olması anlamına gelmektedir. Tek başına bir hastalık olmayan ateş kimi zamansorusunun gündeme gelmesini sağlamaktadır. Bu gibi durumlarda yüksek ateş probleminin yaşanmasına çeşitli faktörlerin de etkisi vardır.Normal şartlarda kendisini muhafaza edebilen kişiler ateşlendiğindesorusunu sormaktadır. Uzmanların açıklamalarına göre yüksek ateşin pek çok nedeni olduğunu söylemek mümkündür. Normal şartlarda ateşlenme problemi ile karşı karşıya kalındığında 1-3 gün arasında ateşin düşmesi gerekir. Gerekli müdahalelere rağmen yüksek ateşin düşmemesi ise ciddi problemlerin sinyalini vermektedir. Bu durum normal bir ateşlenmenin yaşanmadığını ve çeşitli faktörler sebebiyle ateşlenme gerçekleştiğinin göstergesidir. Yetişkinlerde yaşanan•Solunum yolları enfeksiyonu•Güneş yanıkları•Sıcak çarpması•Enflamasyon•Sinek ve böcek sokmalarından kaynaklanan enfeksiyonlar,•Bakteriyel veya viral enfeksiyonlar,Fakat otoimmün hastalıklar, kanser, hipertiroid gibi hastalıklarda çeşitli sebeplerle yüksek ateşin nedeni olabilmektedir. Bu sebeple süregelen yüksek ateş yaşanması durumunda doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir.Yüksek ateş problemi ile karşılaşan pek çok kişisorusunun cevabını aramaktadır. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde fark etmeksizin yüksek ateş problemi ile karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumları sık sık yaşamamak adına yüksek ateşi önleme yöntemleri kullanılabilir. Peki,•Uzun süre güneşte kalmaktan kaçınılmalıdır,•Düzenli güneş kremi kullanımı gerçekleştirilmelidir,•Sıcak havalarda güneş ışınlarını yansıtacak kıyafetler tercih edilmelidir,•Şapka kullanılmalıdır,•Sağlık problemlerine düzenli kontrol gerçekleştirilmelidir,Yüksek ateş tehlikesi ile karşı karşıya kalan pek çok kişisorusunu sormaktadır. Alanında uzman doktorlarkonusunda pek çok açıklama gerçekleştirmiştir. Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda•Titreme•Üşüme•Baş ağrısı•Kas ağrısı•İştah kaybı•Konsantrasyonda bozukluk•Halsizlik•Yorgunluk•Kalp atışında hızlanmaBu belirtiler pek çok ateşlenmede meydana gelebilecek belirtilerdir. Bu durumun yanı sıra bu semptomlara ek olarak aşağıda semptomların görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.•Işığa karşı meydana gelen hassasiyet•Vücutta döküntü•Baş dönmesi•Karın ağrısı•Zihin bulanıklığı•Dehidrasyon•Kusma•Mide bulantısı•Nefes darlığıarasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda ateşe müdahale edilmeli ve düşürülmeye çalışılmalıdır. Uzun süre seyreden yüksek ateş kalıcı hastalıklara ve diğer ciddi semptomlara sebep olabilmektedir.Evde ateş problemi ile karşıya kalan pek çok kişSorusunu soruyor. Alanında uzman doktorlarSorusunu soran kişilere çeşitli cevaplar vermektedir. Peki,•Ilık duş almak,•Hidrasyon,•Çok sıcak ortamda kalmamak,•Vücut sıcaklığını düşürmek için ıslak bezlerden yardım almak,sorusunun cevabıdır. Bilinenin aksine ateş düşürmek için soğuk su kullanılmamalıdır. Ilık su ile duş almak ateşin düşmesini sağlarken soğuk su ile duş almak ateşin kötüleşmesine neden olmaktadır. Oda sıcaklığından yüksek olmayan ılık su ile duş almak yeterli olacaktır.görülmesi sonrasında ateş düşürülemezse zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına gidilmelidir.