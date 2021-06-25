Yüksek Ateş Nedir? Evde Ateş Nasıl Düşürülür?

Yüksek ateş çeşitli hastalıkların etkisiyle ortaya çıkan oldukça önemli, problemlerden birisidir. Düşürülmemesi durumunda ciddi semptomlar ortaya çıkabilmektedir. İlk kez yüksek ateş problemi ile karşılaşan kişiler yüksek ateş nedir? sorusunu sorarken alanında uzman doktorlar yüksek ateş hakkında pek çok bilgi vermektedir. Yüksek ateş nedir? Yüksek ateşin nedenleri nelerdir?
Yüksek Ateş Nedir?
Yüksek ateş bireylerin ücut sıcaklıklarının olması gerekenden yüksek olması anlamına gelmektedir. Tek başına bir hastalık olmayan ateş kimi zaman yüksek ateş nedir?
sorusunun gündeme gelmesini sağlamaktadır. Bu gibi durumlarda yüksek ateş probleminin yaşanmasına çeşitli faktörlerin de etkisi vardır.
Yüksek Ateşin Nedenleri Nelerdir?
Normal şartlarda kendisini muhafaza edebilen kişiler ateşlendiğinde yüksek ateşin nedenleri nelerdir?
sorusunu sormaktadır. Uzmanların açıklamalarına göre yüksek ateşin pek çok nedeni olduğunu söylemek mümkündür. Normal şartlarda ateşlenme problemi ile karşı karşıya kalındığında 1-3 gün arasında ateşin düşmesi gerekir. Gerekli müdahalelere rağmen yüksek ateşin düşmemesi ise ciddi problemlerin sinyalini vermektedir. Bu durum normal bir ateşlenmenin yaşanmadığını ve çeşitli faktörler sebebiyle ateşlenme gerçekleştiğinin göstergesidir. Yetişkinlerde yaşanan yüksek ateşin nedenleri
;
•Solunum yolları enfeksiyonu
•Güneş yanıkları
•Sıcak çarpması
•Enflamasyon
•Sinek ve böcek sokmalarından kaynaklanan enfeksiyonlar,
•Bakteriyel veya viral enfeksiyonlar,
Fakat otoimmün hastalıklar, kanser, hipertiroid gibi hastalıklarda çeşitli sebeplerle yüksek ateşin nedeni olabilmektedir. Bu sebeple süregelen yüksek ateş yaşanması durumunda doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir.
Yüksek Ateş Nasıl Önlenir?
Yüksek ateş problemi ile karşılaşan pek çok kişi yüksek ateş nasıl önlenir
sorusunun cevabını aramaktadır. Bebeklerde, çocuklarda ve yetişkinlerde fark etmeksizin yüksek ateş problemi ile karşılaşılmaktadır. Bu gibi durumları sık sık yaşamamak adına yüksek ateşi önleme yöntemleri kullanılabilir. Peki, yüksek ateş nasıl önlenir
?
•Uzun süre güneşte kalmaktan kaçınılmalıdır,
•Düzenli güneş kremi kullanımı gerçekleştirilmelidir,
•Sıcak havalarda güneş ışınlarını yansıtacak kıyafetler tercih edilmelidir,
•Şapka kullanılmalıdır,
•Sağlık problemlerine düzenli kontrol gerçekleştirilmelidir,
Yüksek Ateş Belirtileri Nelerdir?
Yüksek ateş tehlikesi ile karşı karşıya kalan pek çok kişi yüksek ateş belirtileri nelerdir?
sorusunu sormaktadır. Alanında uzman doktorlar yüksek ateş belirtileri
konusunda pek çok açıklama gerçekleştirmiştir. Alanında uzman doktorların açıklamaları doğrultusunda yüksek ateş belirtileri
;
•Titreme
•Üşüme
•Baş ağrısı
•Kas ağrısı
•İştah kaybı
•Konsantrasyonda bozukluk
•Halsizlik
•Yorgunluk
•Kalp atışında hızlanma
Bu belirtiler pek çok ateşlenmede meydana gelebilecek belirtilerdir. Bu durumun yanı sıra bu semptomlara ek olarak aşağıda semptomların görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gidilmelidir.
•Işığa karşı meydana gelen hassasiyet
•Vücutta döküntü
•Baş dönmesi
•Karın ağrısı
•Zihin bulanıklığı
•Dehidrasyon
•Kusma
•Mide bulantısı
•Nefes darlığıYüksek ateşin ciddi belirtileri
arasında yer almaktadır. Bu belirtilerin görülmesi durumunda ateşe müdahale edilmeli ve düşürülmeye çalışılmalıdır. Uzun süre seyreden yüksek ateş kalıcı hastalıklara ve diğer ciddi semptomlara sebep olabilmektedir.
Evde Ateş Nasıl Düşürülür?
Evde ateş problemi ile karşıya kalan pek çok kişi evde ateş nasıl düşürülür?
Sorusunu soruyor. Alanında uzman doktorlar evde ateş nasıl düşürülür?
Sorusunu soran kişilere çeşitli cevaplar vermektedir. Peki, evde ateş nasıl düşürülür
?
•Ilık duş almak,
•Hidrasyon,
•Çok sıcak ortamda kalmamak,
•Vücut sıcaklığını düşürmek için ıslak bezlerden yardım almak,Evde ateş nasıl düşürülür
sorusunun cevabıdır. Bilinenin aksine ateş düşürmek için soğuk su kullanılmamalıdır. Ilık su ile duş almak ateşin düşmesini sağlarken soğuk su ile duş almak ateşin kötüleşmesine neden olmaktadır. Oda sıcaklığından yüksek olmayan ılık su ile duş almak yeterli olacaktır.Yüksek ateş belirtileri
görülmesi sonrasında ateş düşürülemezse zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına gidilmelidir.