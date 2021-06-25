Meme kanseri sorunu her kadının karşısına çıkabilecek sorunlardan birisidir. Ciddi sonuçlar doğurabilmesi sebebiyle meme kanserinde erken teşhis son derece önemlidir. Peki, meme kanseri belirtileri nelerdir? Meme kanseri tedavi yöntemleri nelerdir? Meme kanser nedir?





Meme Kanseri Nedir?

Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Meme Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?





Meme Kanseri Nasıl Anlaşılır?

Meme Kanserinden Korunmanın Yolları Nelerdir?



Meme Kanseri Tedavisi Nasıldır?



Meme kanseri teşhisinin koyulmasıyla birlikte pek çok kişisorusunu sormaktadır. Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarının değişime uğramasıyla birlikte ortaya çıkar. Değişime uğrayan hücre grubu kontrolsüz bir çoğalma sürecine girer. Bu kontrolsüz çoğalma ise meme kanserini meydana getirir. Kanserli doku, ilk olarak yakın çevreye ardından memeye yakın olan lenf bezlerine yayılmaktadır. Alanında uzman doktorlarSorusunu bu şekilde yanıtlamaktadır.Kadınlar belirli bir yaş sonrasındasorusunu gündeme getirmektedir. Özellikle alanında uzman doktorlarınaçıklamaları meme kanseri belirtileri nelerdir araştırmalarına sebep olmaktadır. Peki,•Memede elle hissedilir bir sertlik oluşması,•İki meme arasında meydana gelen asimetri,•Meme yüzeyinde portakal kabuğu benzeri görünüm,•Koltuk altında sertlik,•Koltuk altında şişlik ve kitle oluşumu,•Meme başında yön değişikliği,•Meme başında şişlik,•Memede gözle görülür kızarıklık, egzama ve yara oluşumu,arasında yer almaktadır. Meme kanserinin meme haricinde sıklıkla yayılım gösterdiği bölgeler ise kalça ve omurgadır.Meme kanseri sayısının artması her geçen günsorusunun çoğalmasını sağlıyor. Özellikle kadınlar meme kanseri araştırmaları gerçekleştirse de erkeklerde demevcuttur. Bu durumda bireylerin kendini kontrol etmesi son derece önemlidir.•Adet başlangıç yaşının erken olması,•Uzun süre hormon tedavisinden geçmek,•Sigara ve alkol kullanımı,•Geç yaşta doğum yapmış olmak,•Hiç doğum yapmamak,•Meme kanseri öyküsüne sahip olmak,•Obezite,•Yetersiz fiziksel aktivite,sorusunun cevabıdır. Alanında uzman doktorlarbu şekilde belirtmektedir.taşıdığını düşünen kişilerkonusunu araştırmaktadır. Meme kanserini teşhis etmenin iki yolu vardır. İlk yol doktor kontrolüne gidilerek kesin teşhis sağlamaktır. İkinci yol ise meme muayenesi gerçekleştirmektir.öğrenildikten sonra kolaylıkla kontrol sağlanabilmektedir. Meme kanseri evreleri ise yine doktor kontrolü ile öğrenilebilmektedir.ABD’nin yayınladığı verilere göre kadınların hayatı boyunca meme kanserine yakalanma olasılığı 1/8 olarak ifade edilmektedir. İlerleyen yaşlarda bu oran artıyor olsa damevcuttur.•Sigara ve alkol kullanımını durdurmak,•Sağlıklı beslenme düzenine geçmek,•Geç yaşta anne olmamak,•Hormon ilaçlarının kullanımına dikkat etmek,•Bebek sahibi olan kişilerin ilk 6 ay emzirmesi,, kanserin ne zaman teşhis edildiğine bağlı olarak değişim göstermektedir. Erken evrede teşhis edilen meme kanseri kısa süre içerisinde tedavi edilebilmektedir. Bu durumun yanı sıra geç teşhislerde isecerrahi tedavi ile gerçekleştirilmektedir.ile tümörün vücuttan uzaklaştırılması amaçlanmaktadır.•Mastektomi,•Cilt koruyucu mastektomi,•Meme koruyucu ameliyat,Olmak üzere üçe ayrılmaktadır.ve daha fazlası alanında uzman doktorlar tarafından bu şekilde açıklanmaktadır. Meme kanseri belirtilerine sahip olduğunu düşünen kişiler zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmelidir. Erken teşhis meme kanserinin ortadan kaldırılması için oldukça önemlidir.