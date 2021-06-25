Meme Kanseri Nedir? Meme Kanseri Belirtileri

Meme kanseri sorunu her kadının karşısına çıkabilecek sorunlardan birisidir. Ciddi sonuçlar doğurabilmesi sebebiyle meme kanserinde erken teşhis son derece önemlidir. Peki, meme kanseri belirtileri nelerdir? Meme kanseri tedavi yöntemleri nelerdir? Meme kanser nedir?
Meme Kanseri Nedir?
Meme kanseri teşhisinin koyulmasıyla birlikte pek çok kişi meme kanseri nedir
sorusunu sormaktadır. Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarının değişime uğramasıyla birlikte ortaya çıkar. Değişime uğrayan hücre grubu kontrolsüz bir çoğalma sürecine girer. Bu kontrolsüz çoğalma ise meme kanserini meydana getirir. Kanserli doku, ilk olarak yakın çevreye ardından memeye yakın olan lenf bezlerine yayılmaktadır. Alanında uzman doktorlar meme kanseri nedir?
Sorusunu bu şekilde yanıtlamaktadır.
Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?
Kadınlar belirli bir yaş sonrasında meme kanseri belirtileri nelerdir?
sorusunu gündeme getirmektedir. Özellikle alanında uzman doktorların evde meme kanseri testi
açıklamaları meme kanseri belirtileri nelerdir araştırmalarına sebep olmaktadır. Peki, meme kanseri belirtileri nelerdir?
•Memede elle hissedilir bir sertlik oluşması,
•İki meme arasında meydana gelen asimetri,
•Meme yüzeyinde portakal kabuğu benzeri görünüm,
•Koltuk altında sertlik,
•Koltuk altında şişlik ve kitle oluşumu,
•Meme başında yön değişikliği,
•Meme başında şişlik,
•Memede gözle görülür kızarıklık, egzama ve yara oluşumu,Meme kanseri belirtileri
arasında yer almaktadır. Meme kanserinin meme haricinde sıklıkla yayılım gösterdiği bölgeler ise kalça ve omurgadır.
Meme Kanseri Risk Faktörleri Nelerdir?
Meme kanseri sayısının artması her geçen gün meme kanseri risk faktörleri nelerdir
sorusunun çoğalmasını sağlıyor. Özellikle kadınlar meme kanseri araştırmaları gerçekleştirse de erkeklerde de meme kanseri riski
mevcuttur. Bu durumda bireylerin kendini kontrol etmesi son derece önemlidir. Meme kanseri risk faktörleri
;
•Adet başlangıç yaşının erken olması,
•Uzun süre hormon tedavisinden geçmek,
•Sigara ve alkol kullanımı,
•Geç yaşta doğum yapmış olmak,
•Hiç doğum yapmamak,
•Meme kanseri öyküsüne sahip olmak,
•Obezite,
•Yetersiz fiziksel aktivite,Meme kanseri risk faktörleri nelerdir?
sorusunun cevabıdır. Alanında uzman doktorlar meme kanseri risk faktörlerini
bu şekilde belirtmektedir.
Meme kanseri belirtileri
Meme Kanseri Nasıl Anlaşılır?
taşıdığını düşünen kişiler meme kanseri nasıl anlaşılır
konusunu araştırmaktadır. Meme kanserini teşhis etmenin iki yolu vardır. İlk yol doktor kontrolüne gidilerek kesin teşhis sağlamaktır. İkinci yol ise meme muayenesi gerçekleştirmektir. Meme muayenesi nasıl yapılır
öğrenildikten sonra kolaylıkla kontrol sağlanabilmektedir. Meme kanseri evreleri ise yine doktor kontrolü ile öğrenilebilmektedir.
Meme Kanserinden Korunmanın Yolları Nelerdir?
ABD’nin yayınladığı verilere göre kadınların hayatı boyunca meme kanserine yakalanma olasılığı 1/8 olarak ifade edilmektedir. İlerleyen yaşlarda bu oran artıyor olsa da meme kanserinden korunmanın yolları
mevcuttur.Meme kanserinden korunma yolları
;
•Sigara ve alkol kullanımını durdurmak,
•Sağlıklı beslenme düzenine geçmek,
•Geç yaşta anne olmamak,
•Hormon ilaçlarının kullanımına dikkat etmek,
•Bebek sahibi olan kişilerin ilk 6 ay emzirmesi,
Meme Kanseri Tedavisi Nasıldır?
Meme kanseri tedavisi
, kanserin ne zaman teşhis edildiğine bağlı olarak değişim göstermektedir. Erken evrede teşhis edilen meme kanseri kısa süre içerisinde tedavi edilebilmektedir. Bu durumun yanı sıra geç teşhislerde ise meme kanseri tedavisi
cerrahi tedavi ile gerçekleştirilmektedir. Meme kanseri ameliyatı
ile tümörün vücuttan uzaklaştırılması amaçlanmaktadır. Meme kanseri ameliyatı
;
•Mastektomi,
•Cilt koruyucu mastektomi,
•Meme koruyucu ameliyat,
Olmak üzere üçe ayrılmaktadır.Meme kanseri belirtileri
ve daha fazlası alanında uzman doktorlar tarafından bu şekilde açıklanmaktadır. Meme kanseri belirtilerine sahip olduğunu düşünen kişiler zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmelidir. Erken teşhis meme kanserinin ortadan kaldırılması için oldukça önemlidir.