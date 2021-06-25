Dışişleri'nden flaş 'Libya' açıklaması!

Dışişleri Sözcüsü Tanju Bilgiç, Berlin Konferansı'nda açıklanan yabancı asker meselesine ilişkin değerlendirmede bulundu.



Sözcü Bilgiç, 'Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık' dedi.



Bilgiç, 'Biz Atina Mutabakatına bağlıyız ancak Yunan tarafının bu mutabakatı alenen ihlal etmesini ellerimiz bağlı şekilde izlememiz de beklenmemelidir' ifadesini kullandı.