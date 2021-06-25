Dev projeler hizmete açılıyor! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da stadyum, BOTAŞ Ertuğrul Gazi Yüzer Depolama ve Gazlaştırma Tesisi, MOBSAN Sanayi Sitesi ve yapımı ile tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştiriyor. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Şu anda önünde bulunduğumuz Hatay Stadyumu gerçekten müstesna statlarımızdan biri oldu. 26 bin 600 seyirci kapasitesi ile bu yıl başarıyla devam eden bir sezon oldu. TOKİ tarafından inşa edilen bu güzel stadımızın bordo beyaz renkleri ile gönüllerimizde taht kuran Hatayspor'un başarılarının coşkusuyla şenleneceğine inanıyorum. Bir başka önemli yatırımı buradan duyurmak istiyorum. BOTAŞ'ın Dörtyol Terminali'ndeki yüzer depolama ve gazlaştırma tesisine sahip Ertuğrul Gemisi'dir. Karadeniz gazını 2023'ten itibaren kullanmaya başladığımızda, bu konudaki rahatlığımız daha da artacaktır. Bugün resmi açılışını yapacağımız bir başka eser, burası çok önemli, Antalya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'dir.



Ülkemizi eser ve hizmet siyaseti ile cumhuriyet dönemini 5'e, 10'a katlayacak yatırımlara biz kavuşturduk. Her alanda en gelişmiş altyapı ve hizmetlerle biz donattık. 19 yılda Hatay'a 35 milyar lira yatırım yaptık. Eğitimde 8 bin 800 yeni adet derslik yaptık. İkinci devlet üniversitesi olarak İskenderun Teknik Üniversitesi'ni biz kurduk, yurt binaları açtık. Toplamda 2 bin 350 kişi kapasiteli yeni yurtları da açacağız. Şehrimize 44 adet spor tesisi ve gençlik merkezleri ile, 26 bin 600 kapasiteli Hatay Stadyumu'nu da biz kazandırdık. Şu kapalı spor salonunu da en kısa sürede bitirip bunu da Hatay'a kazandırıyoruz. Hatay'a yapılan yardım miktarını 1.3 milyar liraya ulaştırdık. Toplamda 455 kapasiteli 4 hastene ile 23 sağlık tesisimizin yapılışı devam ediyor. İskenderun Devlet Hastanesi'nin de çalışmaları sürüyor. Hatay için 6 millet bahçesi çalışmasını başlattık. Birini bugün hizmete veriyoruz, kalanları da en kısa sürede tamamlanacak. Bölünmüş yol uzunluğunu 502 kilometreye biz çıkardık. Hatay Havalimanı'mıza yıllık 4 milyon yolcu kapasiteli terminal binasını biz kazandırdık.



PKK tarafından yakılan ormanlarımızı yeniden, daha çok yeşillendirmek için kolları sıvadık. Sanayide şehrimize 4 OSB, 2 TEKNOPARK, bir tasarım merkezi kurduk. Görüldüğü gibi sadece özetin özeti şeklinde anlatsak bile anlatmakla bitiyor. Biz laf siyaseti değil, hizmet siyaseti yapıyoruz. Biz boş teneke gibi ses çıkarmıyor eser üretiyoruz. Biz demokratlık görüntüsü altında faşistlik yapmıyor, herkesinhakkını, hukukunu, özgürlüğünü teminat altına alıyoruz. Biz bu ülkeyi aşk ile seviyoruz. Biz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz.



Hatırlarsanız şehir hastanelerini yaparken, bu kadar hastaneye ne gerek var dediler. Ama biz yolumuza devam ettik. Böylesine yüksek kapasiteli ve donanımlı hastanelerimiz olmasa biz salgını nasıl atlatacaktık? Aynı kafa demiryolundan, millet bahçelerine kadar her alanda çamur atma çalışması içinde olmuştur. Bunların hiçbir hizmete destek verdiklerini görmedik.



Türkiye'yi demokrasi ve ekonomide küresel sistemin en üst seviyesine çıkarmak için girdiğimiz mücadelede bunlar hep karşımızda oldu. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Hatay bunun en yakın ve acı şahididir. Eli kanlı terör örgütü ve rejim sınırlarımıza saldırmaya kalkınca biz ne yaptık, vatanımıza saldırıları kaynağında kurutacağız dedik. Senaryoları harekatlarımız ile boşa çıkardık. Terör örgütleri ve rejimi savundukları kadar sizin hayatlarınızı sahiplenmediler. Aynı durumu Libya'da da yaşadık. Geçtiğimiz günlerde Şuşa'ya giderek, oradaki kardeşlerimizin sevincine ortak olduk. Şimdi aynı şekilde yeni adımların içerisindeyiz. Biz güçlü bir güvenlik ağı oluşturamazsak bize huzur vermezler.



STADYUMUN DIŞINDAKİ VATANDAŞLARA SESLENDİ



Erdoğan, açılış töreni öncesi Hatay Stadyumu'nun önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.



Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Ben sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. İnşallah Hatay'da 2023 bir değişim, dönüşüm yılı olacak mı? Sizin haykırışlarınız zaten bunu gösteriyor. Şimdi gelirken görüyorum maalesef, çakılan bir çivi yok. Ana arterler bıraktığımız gibi kalmış. Biz eserlerimiz ile konuşuruz, onlar ise sürekli laf üretiyor. İnsan ölür kalır eseri, eşe ölür kalır semeri... Hatay Kapalı Spor Salonu da açılacak.



Sizlere bir şey soracağım, buraya havalimanını kim yaptı? Biz yaptık. Bu ülkede Hatay, nasıl ki işgalin özellikle acısını, özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne demek olduğunu çok iyi bilir, biz de bunu çok iyi bilen hataya hizmet etmenin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Eğer müsade ederseniz, içerideki arkadaşlarla da bir araya gelip konuşmamaın devamını oradan sürdüreyim. Müsade ettiniz mi? Dev ekrandan izlemeniz mümkün. Durmak yok, yola devam. Sağ olun, var olun.



