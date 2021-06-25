Başkan Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına konuştu.



Başkan Erdoğan sözlerine 'AK Parti'yi millet kurmuştur. Yegane sahibi millettir.' diyerek başladı.



İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...



Bizi kısır gündemlerle sıkıştırma tuzaklarına düşmeyeceğiz. Türkiye'yi seven bizi seviyor. Türkiye'den nefret eden bizden de nefret ediyor.



Önümüzde 2023 seçimleri var. Sizlerden 2023 seçimlerine kadar tek bir gününüzü bile boş bırakmadan gece gündüz çalışmanızı istiyorum.



Ülkemize her saldırının hedefinde AK Parti'nin olması tesadüf değil. Türkiye ile AK Parti'nin kaderi bütünleşmiştir.



ERKEN SEÇİM HATIRLATMASI



Muhalefetin erken seçim söylemlerine değinen Başkan Erdoğan : Yatıyor kalkıyor 'erken seçim' diyorlar. Erken seçimin tarihi belli, haziran 2023. Boşuna çabalamayın.'

