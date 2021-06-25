Bakan Koca aşılanma oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın.' dedi ve aşılanma oranı en yüksek 10 ili paylaştı.



İşte o iller...





