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ABD’de kabus devam ediyor! Çöken binadan ölüler çıkarılmaya başlandı

ABD’nin Florida eyaletinde geçtiğimiz gün çöken bina, felakete neden oldu. İçinde 300’e yakın kişinini bulunduğu tahmin edilen 12 katlı bina, akşam saatlerinde korkunç bir gürültüyle yerle bir olmuştu. 10 metrelik bir enkaza dönüşen binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken, son gelen haberlere göre enkazdan 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Dünya / 25 Haziran 2021 Cuma 18:14
ABD’de kabus devam ediyor! Çöken binadan ölüler çıkarılmaya başlandı
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Akşam saatlerinde ABD'nin Florida eyaletinde kısmen çöken 12 katlı binada, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

159 KİŞİ HALEN KAYIP

Miami Beach'te 88. Cadde ve Collins Avenue yakınlarındaki bina, büyük bir gürültüyle aniden çökmüş, enkaz yığınının altında kaldığı tahmin edilen 300 kadar kişi için polis, kurtarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilmişti.

Miami-Dade İtfaiye Teşkilatı, yaptıkları açıklamada, 80'den fazla kurtarma biriminin bölgede bulunduğunu belirtmişti.

Bina enkazında yoğun kurtarma çalışmaları devam ederken, son dakika açıklamasında bulunan Miami-Dade Count Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, şimdiye dek 120 kişinin kurtarıldığını ancak 159 kişinin hala kayıp olduğunu belirtti. Cava, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4'e yükseldiğini açıkladı.

Enkazda ayrıca cihazlarla dinleme yapıldığı belirtildi.

Arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız şekilde sürdüğü binada, bir erkek çocuğunun enkazdan sağ olarak çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.

İtfaiye ekiplerinin erkek çocuğunu sağ olarak çıkardığı anlar kameralara yansıdı. Çocuğun sedyeye alındığı ve sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldüğü kaydedildi.

Çocuğun kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kurtarma çalışmalarının 2. gününde ABD Başkanı Joe Biden, eyalet genelinde acil durum ilan edilmesine yönelik kararı onayladı.

Böylece yerel yetkililerin çalışmalarını desteklemek için federal düzeyde yardım sağlanmasının önü açıldı.

Ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için yeraltı otoparkından tünel kazmaya başladı. Latin Amerika ülkelerinin dışişleri bakanlıkları ve konsoloslukları, binada kalan vatandaşlarının kayıp durumda olduğunu açıkladı.

Arjantin'den 9, Paraguay'dan 6, Venezuela'dan 6, Kolombiya'dan 6 ve Uruguay'dan 3 kişi hakkında henüz bir bilgi yok. Kayıp Paraguaylılar arasında Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi First Lady Silvana Abdo'nun kız kardeşi Sophia Lopez Moreira ve ailesinin bulunduğu kaydedildi.

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