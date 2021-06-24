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Zararların yüzde 50’si siliniyor

İş dünyası ve milyonlarca işletmeyi ilgilendiren adıma ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre bu yıla devreden zararların yüzde 50'si siliniyor. İşte yapılandırma esaslarıyla ilgili SABAH'ın ulaştığı ve birçok işletmenin faydalanabileceği düzenlemeye dair son dakika gelişmeleri

Ekonomi / 24 Haziran 2021 Perşembe 09:21
Zararların yüzde 50’si siliniyor

İş dünyası, milyonlarca şirketi ilgilendiren 'işletme kayıtlarının düzeltilmesi, matrah ve vergi artırımı, stok düzeltme bayanı, kasa-ortaklar cari hesaplar düzeltmeleri, işletme aktifindeki taşınmazların kayıtlı değerinin yükseltilmesi' düzenlemeleriyle nefes aldı. Yapılandırma yasasıyla 2016-2020 arası için öngörülen matrah artırımında bulunan mükelleflerin 2021'e devreden zararlarının yüzde 50'si siliniyor.

Zararların yüzde 50'si siliniyor
Dava safhasındaki kesinleşmiş alacaklar da yapılandırılırken, bu kapsamda hesaplanan vergiler ikişer aylık dönemler hazinde 6 eşit taksitle ödenebilecek. Yasa hem vatandaşlara hem de işletmelere yeni bir sayfa açma imkânı sağladı.

DEMİR ÇİMENTO BİLDİRİLECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan tebliğe gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan makine, teçhizat, emtia, demirbaş kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkânı sağlanıyor. İnşaat işletmeleri de varsa inşa edilen ve emtia niteliğindeki taşınmazları ile üretimde kullandıkları demir, çimento, tuğla gibi ilk madde, malzeme veya yarı mamullerini de bildirebilecek.

KİMLER YARARLANABİLİYOR?

Bu kıymetlerin kayda alınmasına imkân veren düzenleme bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsıyor. Uygulama kapsamına; ferdi işletmeler, adi ortaklıklar, kolektif şirketler, adi komandit şirketler, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, iş ortaklıkları dâhil bulunuyor.

B kapsamdaki işletmelerin kayıtlarında yer almayan bu emtia, demirbaşları 31 Ağustos'a kadar (bu tarih dahil) beyanname ve ekinde verecekleri envanter listesiyle KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine bildirmesi gerekiyor. Envanter listesi olmayan beyannameler kabul edilmeyecek.

Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesinde gösterilecek. Bu bedel, mükellefin kendisi tarafından bizzat tespit edilebileceği gibi bağlı olduğu meslek kuruluşuna da tespit ettirilebilecek.

Edinilen son dakika bilgisine göre yapılandırmada bildirilen kıymetler yasal kayıt süresi içerisinde kayıtlara intikal ettirilecek.

Kayıtsız mal bildiren mükellefler, bu malları satmaları hâlinde, defterlere kaydedilecek satış bedeli kayıtlı değerinden düşük olamayacak.

Emtia üzerinden ödenen vergi, genel esaslara göre indirilecek.

Zararların Yüzde 50'si SiliniyorVergİ ArtirimiBorçlar Siliniyor

 
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